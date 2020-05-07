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12:05 (мск), источник: Piter.tv

Туктамышева намерена с третьей попытки пройти отбор на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью агентству «РИА Новости» рассказала о желании пройти отбор на Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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— Еще один заход точно будет, максимально усиленный заход. Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я приложу максимум усилий и постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось.
Елизавета Туктамышева
фигуристка

Напомним, Елизавета Туктамышева ни разу не проходила отбор на Олимпийские игры. Сочи-2014 и Пхенчхан-2018 прошли без ее участия.

Ранее стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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