«Русская ракета» в невесомости. Что грозит Трусовой после ухода от Тутберидзе

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Новость об уходе топовой спортсменки от топ-тренера в академию Евгения Плющенко разбудила сообщество фигурного катания, мирно дремавшее в относительно тихое время самоизоляции. Можно сколько угодно рассуждать, хорошо или плохо поступила Александра Трусова, но осуждать фигуристку за ее выбор было бы неправильно. Каждый выбирает для себя. Нам тут интересно разобраться, как же теперь будет развиваться карьера одной из лучших исполнительниц четверных прыжков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f12e461863d6965ca0f" data-vnd="2f12e461863d6965ca0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f12e461863d6965ca0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из главных тренерских активов Плющенко — сильный технический специалист Александр Волков, ведущий в академии двукратного олимпийского чемпиона собственную группу. Даже если основным тренером Трусовой будет сам Плющенко или же Сергей Розанов (уже довольно опытный постановщик элементов ультра-си), перешедший вместе с Александрой из группы Тутберидзе, наверняка Волков будет консультировать ее по техническим вопросам.

На самом деле Волков и Трусова знают друг друга достаточно давно. Фигуристка тренировалась у него вплоть до 2016 года и перешла к Тутберидзе с готовыми тройными прыжками. Ее идеальная техника — как раз из тех времен, так что за этот аспект особо волноваться не приходится. Вряд ли Александра растеряет арсенал, кропотливо наработанный в «Хрустальном», а вот добрать новое — это вполне возможно. И речь не столько про оставшиеся четверные, сколько про тройной аксель.

Вопрос скорее вот в чем. Основная фишка Тутберидзе, благодаря которой появляются идеальные Бэллы из «Сумерек», «Жар-птицы» и «Девочки на шаре», — многоповторность. Жесткая муштра на грани жестокости, но что поделать. Красота требует жертв — буквальнее и не скажешь. Тотальный контроль на тренировках и целиковые прокаты программ вплоть до идеального состояния стали для воспитанниц «Хрустального» ритмом жизни, и Трусова существовала в нем не один год.

Именно так она выиграла свой первый юниорский чемпионат мира. И второй тоже. И вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверных лутца и тулупа (а без всяких книг — еще и флипа). Теперь ей предстоит работать в новой реальности, кардинально отличающейся от того, к чему она привыкла.

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Канадский специалист Брайан Орсер, когда к нему от Тутберидзе перешла Медведева, говорил, что на адаптацию к новым условиям тренировок спортсмену требуется порядка полутора лет. Теперь, в условиях пандемии и длительного простоя, этот срок, вероятно, увеличится. Все фигуристки, не только Трусова, с трудом будут возвращать сложные прыжки, однако именно Александре придется делать это в новой для себя обстановке и в другой системе, если только академия Плющенко не намерена сменить вектор и скорректировать тренерский подход. Добавьте к этому сложности с возрастными изменениями в организме, серьезную (едва ли не на голову) прибавку в росте за сезон и получите весьма тяжелые вводные, да такие, что о пяти четверных в произвольной программе — рубеже, который Трусова безуспешно пыталась покорить в прошлом сезоне, — и думать не хочется. Но может так статься, что Александра будет бороться со всем остальным миром только сумасшедшей прыжковой сложностью.

А между тем до Олимпийских игр — 2022 остается два года.

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Компоненты и все, что с этим связано

Судейство в фигурном катании — вещь неоднозначная, что для любителей данного вида спорта, впрочем, совсем не секрет. Международный союз конькобежцев (ISU) долгие годы пытается хоть как-то решить проблему доступности судейства в фигурном катании для различного рода манипуляций. Переход от старой системы с 6,0 к новой с детальной проработкой критериев для оценки каждого элемента, расширение шкалы надбавок и вычетов за качество исполнения (GOE) с -3/+3 до -5/+5 — все это идет оттуда. И упирается в технику; компоненты же так и остаются дебрями, в которых возможно абсолютно все.

Например, привязка их к прыжковому контенту спортсмена. Чем выше сложность, тем автоматически выше и оценка за компоненты. И здесь «русская ракета» (как называют фигуристку болельщики) определенно выигрывает, причем с хорошим запасом. Широчайший набор четверных прыжков, включающий в себя все, кроме «заблокированных персонажей» в женской одиночке акселя и риттбергера, попытки исполнения тройного акселя сами собой обязывают к чему-то большему. И Александра это «большее» получала.

Беглый осмотр протоколов международных соревнований минувшего сезона дает нам следующие цифры: лучший результат Трусовой по компонентам в короткой программе — 34,42 (отставание от Анны Щербаковой, признаваемой многими экспертами одной из самых артистичных фигуристок последних лет, менее балла), в произвольной — крепкие 67,72.

И вряд ли это было пределом, учитывая то, что Александра после предсезонных турниров ни разу не смогла исполнить «произволку» без ошибок. А теперь внимание: речь идет о дебютантке взрослых соревнований, которую компонентной, в общем-то, никогда не считали.

Второй влиятельный фактор при выставлении оценок — авторитет тренера у судей. И вот здесь Трусова действительно может потерять. Даже с учетом невероятных заслуг в спорте академии Плющенко попросту пока еще слишком мало лет. В этом смысле перспективы, пусть и внушительные, перекрываются фразой «здесь и сейчас», с которой не первый год ассоциируется команда Тутберидзе.

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Для Александры минимизация отставания от уже экс-одногруппниц Щербаковой и Алены Косторной по второй оценке критически важна, ведь ни одну, ни вторую Королева Четверных пока не может победить голой техникой. Возможная девальвация компонентов поставит ее в затруднительное положение — вполне вероятно, что в самом негативном сценарии Трусова на регулярной основе может начать проигрывать не только им, но и Елизавете Туктамышевой, а также Евгении Медведевой — одной из немногих фигуристок из российского топа, не владеющих ультра-си-элементами.

Сюда же можно отнести и дотошную работу Тутберидзе и штатного хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза с постановками. Болельщики иногда подвергали их критике за однообразность и эксплуатирование одинаковых хореографических приемов, но нельзя не признать очевидное — мало кто в мире настолько удачно научился подстраиваться под современные правила, как Тутберидзе и ее команда. Постановка каждого жеста, перенасыщение связующими элементами и кочующие из одной программы в другую определенные удачные «фишки» — все это может не нравиться, но результат, как говорится, налицо.

Группе Плющенко предстоит поразмыслить над этой проблемой. А это именно что проблема, иначе и не назовешь.

К Александре определенно нужен особый подход и особые программы, которые подчеркнут мощь ее технического арсенала, но при этом не разгрузят до невесомого состояния вторую оценку.

Возможно, для этого даже стоит обратиться к стороннему хореографу — благо теперь, когда Трусова официально главная прима в группе, это стало возможным.

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ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная) официально все

И да, это тоже может стать проблемой. Сами девушки неоднократно подчеркивали неприязненное отношение к этой обезличенной аббревиатуре и все же признавали — конкуренция между собой заставляет их двигаться вперед. Парадоксально, но именно эта самая полезная конкуренция из раза в раз выдавливает кого-то за пределы круга. Как в той фразе про сыр и дырки, только вместо всего этого — люди, причем совсем еще юные.

Теперь, когда одной из них стало тесно с остальными, триумвират распался. И Александре, чьими руками фактически и было разрушено столь ненавистное ТЩК, придется с этим свыкаться. Под «этим», конечно, подразумевается и непривычная компания на тренировках, и отсутствие неформальной, дружеской атмосферы на соревнованиях. Теперь Трусова, Щербакова и Косторная представляют два разных лагеря, которые к тому же не очень-то друг с другом ладят. И это в любом случае как-то их затронет.

Помимо сложностей с адаптацией на новом катке Трусовой, по всей видимости, придется столкнуться с проблемами со школой. Согласно регламенту «Самбо-70», учениками данной школы являются спортсмены, представляющие ее на соревнованиях.