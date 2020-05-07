«Русская ракета» в невесомости. Что грозит Трусовой после ухода от Тутберидзе
Владислав Жуков — о новом вызове для юной фигуристки.
Владислав Жуков — о новом вызове для юной фигуристки.
Новость об уходе топовой спортсменки от
Один из главных тренерских активов Плющенко — сильный технический специалист Александр Волков, ведущий в академии двукратного олимпийского чемпиона собственную группу. Даже если основным тренером Трусовой будет сам Плющенко или же Сергей Розанов (уже довольно опытный постановщик элементов ультра-си), перешедший вместе с Александрой из группы Тутберидзе, наверняка Волков будет консультировать ее по техническим вопросам.
На самом деле Волков и Трусова знают друг друга достаточно давно. Фигуристка тренировалась у него вплоть до 2016 года и перешла к Тутберидзе с готовыми тройными прыжками. Ее идеальная техника — как раз из тех времен, так что за этот аспект особо волноваться не приходится. Вряд ли Александра растеряет арсенал, кропотливо наработанный в «Хрустальном», а вот добрать новое — это вполне возможно. И речь не столько про оставшиеся четверные, сколько про тройной аксель.
Именно так она выиграла свой первый юниорский чемпионат мира. И второй тоже. И вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверных лутца и тулупа (а без всяких книг — еще и флипа). Теперь ей предстоит работать в новой реальности, кардинально отличающейся от того, к чему она привыкла.
Канадский специалист Брайан Орсер, когда к нему от Тутберидзе перешла Медведева, говорил, что на адаптацию к новым условиям тренировок спортсмену требуется порядка полутора лет. Теперь, в условиях пандемии и длительного простоя, этот срок, вероятно, увеличится. Все фигуристки, не только Трусова, с трудом будут возвращать сложные прыжки, однако именно Александре придется делать это в новой для себя обстановке и в другой системе, если только академия Плющенко не намерена сменить вектор и скорректировать тренерский подход. Добавьте к этому сложности с возрастными изменениями в организме, серьезную (едва ли не на голову) прибавку в росте за сезон и получите весьма тяжелые вводные, да такие, что о пяти четверных в произвольной программе — рубеже, который Трусова безуспешно пыталась покорить в прошлом сезоне, — и думать не хочется. Но может так статься, что Александра будет бороться со всем остальным миром только сумасшедшей прыжковой сложностью.
А между тем до Олимпийских игр — 2022 остается два года.
Судейство в фигурном катании — вещь неоднозначная, что для любителей данного вида спорта, впрочем, совсем не секрет. Международный союз конькобежцев (ISU) долгие годы пытается хоть
Например, привязка их к прыжковому контенту спортсмена. Чем выше сложность, тем автоматически выше и оценка за компоненты. И здесь «русская ракета» (как называют фигуристку болельщики) определенно выигрывает, причем с хорошим запасом. Широчайший набор четверных прыжков, включающий в себя все, кроме «заблокированных персонажей» в женской одиночке акселя и риттбергера, попытки исполнения тройного акселя сами собой обязывают к
И вряд ли это было пределом, учитывая то, что Александра после предсезонных турниров ни разу не смогла исполнить «произволку» без ошибок. А теперь внимание: речь идет о дебютантке взрослых соревнований, которую компонентной, в
Второй влиятельный фактор при выставлении оценок — авторитет тренера у судей. И вот здесь Трусова действительно может потерять. Даже с учетом невероятных заслуг в спорте академии Плющенко попросту пока еще слишком мало лет. В этом смысле перспективы, пусть и внушительные, перекрываются фразой «здесь и сейчас», с которой не первый год ассоциируется команда Тутберидзе.
Для Александры минимизация отставания от уже
Сюда же можно отнести и дотошную работу Тутберидзе и штатного хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза с постановками. Болельщики иногда подвергали их критике за однообразность и эксплуатирование одинаковых хореографических приемов, но нельзя не признать очевидное — мало кто в мире настолько удачно научился подстраиваться под современные правила, как Тутберидзе и ее команда. Постановка каждого жеста, перенасыщение связующими элементами и кочующие из одной программы в другую определенные удачные «фишки» — все это может не нравиться, но результат, как говорится, налицо.
Группе Плющенко предстоит поразмыслить над этой проблемой. А это именно что проблема, иначе и не назовешь.
Возможно, для этого даже стоит обратиться к стороннему хореографу — благо теперь, когда Трусова официально главная прима в группе, это стало возможным.
И да, это тоже может стать проблемой. Сами девушки неоднократно подчеркивали неприязненное отношение к этой обезличенной аббревиатуре и все же признавали — конкуренция между собой заставляет их двигаться вперед. Парадоксально, но именно эта самая полезная конкуренция из раза в раз выдавливает
Теперь, когда одной из них стало тесно с остальными, триумвират распался. И Александре, чьими руками фактически и было разрушено столь ненавистное ТЩК, придется с этим свыкаться. Под «этим», конечно, подразумевается и непривычная компания на тренировках, и отсутствие неформальной, дружеской атмосферы на соревнованиях. Теперь Трусова, Щербакова и Косторная представляют два разных лагеря, которые к тому же не
Помимо сложностей с адаптацией на новом катке Трусовой, по всей видимости, придется столкнуться с проблемами со школой. Согласно регламенту «Самбо-70», учениками данной школы являются спортсмены, представляющие ее на соревнованиях.