Туктамышева призналась, что готова поучаствовать в откровенной фотосессии

В ответ на вопрос, готова ли Туктамышева к съемкам в откровенной фотосессии, если такое предложение ей поступит, фигуристка ответила: «Я бы согласилась. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины».