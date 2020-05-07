Туктамышева призналась, что готова поучаствовать в откровенной фотосессии

В ответ на вопрос, готова ли Туктамышева к съемкам в откровенной фотосессии, если такое предложение ей поступит, фигуристка ответила: «Я бы согласилась. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины».
«Главное, сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала», — добавила Туктамышева.
23-летняя Туктамышева выиграла чемпионат мира в 2015 году, в прошедшем сезоне фигуристка заняла четвертое место на чемпионате России и выразила желание выступить на Олимпийских играх 2022 года.