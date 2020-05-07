Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева рассказала об идеальном для нее мужчине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы он смог произвести впечатление на российскую фигуристку.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«У меня мало опыта было в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина», — заявила Туктамышева в интервью РИА Новости.

Читайте также
Туктамышева призналась, что готова поучаствовать в откровенной фотосессии

«Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой… наверное тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — призналась спортсменка.

В феврале Туктамышева сообщила, что рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым ранее состояла в отношениях.

В минувшем сезоне 23-летняя фигуристка завоевала бронзовые награды на этапах Гран-при в Китае и США, а также заняла четвертое место на чемпионате России.

Читайте также
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
В «Локомотиве» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Брат Федуна рассказал о состоянии здоровья владельца «Спартака»
Отец Трусовой опроверг информацию о причинах ухода от Тутберидзе
Дик Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»
Все футболисты «Барселоны» сдали тесты на коронавирус
Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь