Туктамышева рассказала об идеальном для нее мужчине

«У меня мало опыта было в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина», — заявила Туктамышева в интервью РИА Новости.
«Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой… наверное тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — призналась спортсменка.
В феврале Туктамышева сообщила, что рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым ранее состояла в отношениях.
В минувшем сезоне 23-летняя фигуристка завоевала бронзовые награды на этапах Гран-при в Китае и США, а также заняла четвертое место на чемпионате России.