Туктамышева рассказала об идеальном для нее мужчине

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«У меня мало опыта было в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина», — заявила Туктамышева в интервью РИА Новости.

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«Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой… наверное тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — призналась спортсменка.

В феврале Туктамышева сообщила, что рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым ранее состояла в отношениях.