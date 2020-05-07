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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему фигуристки уходят от российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Правда.ру».

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Роднина посчитала, что конкуренция среди сильных спортсменок, тренирующихся в одной школе, создает проблемы. «Любому тренеру хочется устроить конвейер из чемпионов. Но любой чемпион — это личность. Любая личность требует к себе персонального внимания. Спорт — это партнерские отношения», — заявила она.

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По мнению олимпийской чемпионки, фигуристки имеют право менять тренеров и школы. «Это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже», — добавила она.

6 мая стало известно, что две фигуристки из группы Тутберидзе перейдут в академию Евгения Плющенко. Сначала об уходе сообщила двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, затем 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель. Директор центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал поступок Трусовой предательством.

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