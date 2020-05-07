Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе

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Роднина посчитала, что конкуренция среди сильных спортсменок, тренирующихся в одной школе, создает проблемы. «Любому тренеру хочется устроить конвейер из чемпионов. Но любой чемпион — это личность. Любая личность требует к себе персонального внимания. Спорт — это партнерские отношения», — заявила она.

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По мнению олимпийской чемпионки, фигуристки имеют право менять тренеров и школы. «Это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже», — добавила она.