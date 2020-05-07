Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему фигуристки уходят от российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Правда.ру».
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему фигуристки уходят от российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Правда.ру».
Роднина посчитала, что конкуренция среди сильных спортсменок, тренирующихся в одной школе, создает проблемы. «Любому тренеру хочется устроить конвейер из чемпионов. Но любой чемпион — это личность. Любая личность требует к себе персонального внимания. Спорт — это партнерские отношения», — заявила она.
По мнению олимпийской чемпионки, фигуристки имеют право менять тренеров и школы. «Это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже», — добавила она.
6 мая стало известно, что две фигуристки из группы Тутберидзе перейдут в академию Евгения Плющенко. Сначала об уходе сообщила двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, затем 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель. Директор центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал поступок Трусовой предательством.