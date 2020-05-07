ISU проведет онлайн-трансляцию победного для Медведевой ЧМ-2017 по фигурному катанию

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Как и прежде, трансляции будут вестись отдельно в каждой дисциплине. 10 и 11 мая ISU покажет короткие и произвольные программы у пар, 12—13 мая — соревнования женщин, 14—15 мая — танцоров, 16—17 мая — мужчин, 18 мая — показательные выступления.

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Ранее ISU отменил чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

На мировом первенстве в Хельсинки российские фигуристы завоевали две медали. Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях у женщин, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в парном катании.