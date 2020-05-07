ISU проведет онлайн-трансляцию победного для Медведевой ЧМ-2017 по фигурному катанию
ТАСС, 7 мая. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение продолжить серию трансляций чемпионатов мира по фигурному катанию прошлых лет на своем
ТАСС, 7 мая. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение продолжить серию трансляций чемпионатов мира по фигурному катанию прошлых лет на своем
Как и прежде, трансляции будут вестись отдельно в каждой дисциплине. 10 и 11 мая ISU покажет короткие и произвольные программы у пар,
Ранее ISU отменил чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию
На мировом первенстве в Хельсинки российские фигуристы завоевали две медали. Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях у женщин, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в парном катании.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов