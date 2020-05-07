Трусова ушла от Тутберидзе по личным причинам? Отвечает отец фигуристки

— Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры. Вокруг Саши много негатива в соцсетях, ее имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться, — сказал Трусов по телефону. (Дмитрий Кузнецов).