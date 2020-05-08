Заслуженный тренер России посчитала переход Трусовой риском для Плющенко

По мнению специалиста, работа со спортсменкой такого уровня — большой риск для двукратного олимпийского чемпиона. Плющенко будет необходимо полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе и обязательно привлечь большой штат помощников. Мишина также отметила, что Трусова находится в переходном возрасте, из-за чего у новых тренеров могут возникнуть дополнительные трудности.