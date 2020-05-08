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11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Заслуженный тренер России посчитала переход Трусовой риском для Плющенко

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

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Источник: РИА "Новости"

По мнению специалиста, работа со спортсменкой такого уровня — большой риск для двукратного олимпийского чемпиона. Плющенко будет необходимо полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе и обязательно привлечь большой штат помощников. Мишина также отметила, что Трусова находится в переходном возрасте, из-за чего у новых тренеров могут возникнуть дополнительные трудности.

6 мая стало известно, что две фигуристки из группы Тутберидзе перейдут в академию Плющенко. Сначала об уходе заявила двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, затем — 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель.

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