Плющенко: У меня нет привычки переманивать фигуристов
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что не переманивал фигуристов у Этери Тутберидзе.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что не переманивал фигуристов у Этери Тутберидзе.
В среду стало известно, что Александра Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко. Вместе с Трусовой с Плющенко будет работать и тренер Сергей Розанов. К группе двукратного олимпийского чемпионата также присоединится 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая также приняла решение прекратить сотрудничество со штабом Тутберидзе.
«У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте,
Плющенко также рассказал, что пока не выходил на лед вместе с Трусовой: «Нет, сейчас же изоляция. Но мы общаемся дистанционно и укрепляем знакомство. Когда закончатся все эти вирусы, мы сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем и посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет ее скольжение».
Трусова в минувшем сезоне стала третьей на чемпионате Европы, пропустив вперед других фигуристок из группы Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову. Трусова также завоевала бронзовые награды на чемпионате России и в Финале