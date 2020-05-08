Плющенко: У меня нет привычки переманивать фигуристов

Источник: Спорт РИА Новости

В среду стало известно, что Александра Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко. Вместе с Трусовой с Плющенко будет работать и тренер Сергей Розанов. К группе двукратного олимпийского чемпионата также присоединится 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая также приняла решение прекратить сотрудничество со штабом Тутберидзе.

«У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте, чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане. Кто принимал решение? “Дети решили перейти” — об этом мне сообщили их родители. Так что это решение самих фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское. Я создавал академию не просто, чтобы она была, а чтобы воспитывать классных фигуристов. И я на это настроен очень серьезно», — приводит слова Плющенко «Российская газета».

Плющенко также рассказал, что пока не выходил на лед вместе с Трусовой: «Нет, сейчас же изоляция. Но мы общаемся дистанционно и укрепляем знакомство. Когда закончатся все эти вирусы, мы сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем и посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет ее скольжение».