«Плющенко ищет хореографа? Пусть позвонит Тутберидзе». Огонь от тренера «Хрустального»

Источник: Спорт-Экспресс

После перехода Александры Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко самой яркой тирадой разразился хореограф «Хрустального» Алексей Железняков.

На своей странице Вконтакте вчерашний именинник написал, что даже за миллион долларов не уйдет от Тутберидзе и останется в ее команде до пенсии. 7 мая Алексею исполнилось 39 лет.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» специалист оценил перспективы Трусовой, дал необычный совет Плющенко и высказался о переманиваниях в российском фигурном катании.

Если другие люди захотят уйти, удерживать никто не станет

— Алексей, с днем рождения вас! Давайте с места в карьер — у Трусовой получится на новом месте, как думаете?

— Ой не знаю, сложный это вопрос. По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстегивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших? Будет ли такой азарт тренировок, стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох что-то я сомневаюсь. В конце концов, есть много примеров, и горьких примеров, к сожалению, но они никого ничему не учат.

— Вы сказали, что не уйдете из группы Тутберидзе даже за миллион долларов. А предложения вообще были, может, и от академии Плющенко когда-то? Много нолей в них было?

— Да, предлагали, но не российские школы, а зарубежные. И условия были очень хорошие, но — нет, не дождетесь.

— Как хореограф посоветуете, кого Плющенко брать ставить программы Александре?

— Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на все это посмотреть, на самом деле.

— Постоянно ходят слухи, что в академию Плющенко перейдет кто-то еще — фигурировали имена Жилиной, Усачевой, Самсонова. В этом есть доля правды?

— Честно, я не имею особого желания лезть во все это. Мне очень неприятны ситуации, подобные произошедшей, для меня эти дети все как родные. Но очень часто родительские амбиции затмевают весь здравый смысл, и как правило, это оборачивается не в плюс, а в минус. Если люди захотят уйти, удерживать никто не станет. С такой тренерской командой можно вырастить новых чемпионов. Пусть каждый сам думает и выбирает свою дорожку.

Когда человек предает, он перестает для нас существовать

— Сейчас из «Хрустального» уходят, но может быть, новые фигуристы и приходят, просто мы о них не знаем? А то у некоторых создается ощущение, что «все бегут».

— С чего вы взяли, что все бегут? Во всей фигурке сейчас постоянная ротация. Стало общим местом, что спортсмены, как только начинает не получаться, бегают от тренера к тренеру. Ищут счастья, а вернее, как я люблю говорить, ищут попу в темноте. То есть делают странные ходы вместо того чтобы задуматься, а делаю ли я все верно и правильно.

В «Хрустальном» все нормально, одни ушли, другие пришли, в этом нет ничего криминального. Но вот как спортсмен уходит от наставника — уже другой вопрос. Есть такое понятие, как порядочность, которое в наше время употребляется все реже и реже. Что касается прихода новых лиц, то да, постоянно кто-то просматривается. Фамилии произносить я не имею права. Но скоро все всё узнают.

— Даниил Глейхенгауз сказал, что с «переманиванием» в академию Плющенко уже сталкивались. Для вас это не нормальный метод? По идее ведь и в компаниях это есть, и в других видах спорта.

— У меня уважение вызывают те тренеры, которые пашут и воспитывают учеников, а не плетут интрижки и переманивают спортсменов, не приемлю этих методов. Как я уже сказал, слово порядочность здесь не применимо от слова совсем. Мерзко это все. Там вот Джонни Вейр только что сказал, что продлевает карьеру в профессиональном фигурном катании. Что уж там, давайте все сразу станем ангелами на коньках. И Юдзуру, и Джонни, пусть всех забирает. Ну не получится в спорте, так сразу в шоу трудоустроят. (смеется).

Работая много лет с Тутберидзе, я ни разу не видел, чтобы она кого-то переманила в нашу команду. Спортсмены идут сами и только сами, проходят жесткий отбор в виде испытательного срока. Не справляешься — до свидания. Что поделать, это большой спорт, довольно жестокий мир.

— Может, ввести в фигурном катании уже контракты и сделать официальные трансферы, как в футболе?

— Контрактная система, на самом деле, хорошая тема для обсуждения. Только контракт должен быть очень серьезно проработан и продуман. В конце концов, сколько можно плевать в души своим наставникам?

— Яна Рудковская не удивится, если Тутберидзе после отписки от Трусовой в Instagram подпишется на Плющенко. Вы как, подпишетесь?

— Я бы тоже отписался, да в общем я так и сделал. Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано. Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются.