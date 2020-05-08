«Плющенко ищет хореографа? Пусть позвонит Тутберидзе». Огонь от тренера «Хрустального»

После перехода Александры Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко самой яркой тирадой разразился хореограф «Хрустального» Алексей Железняков.
На своей странице Вконтакте вчерашний именинник написал, что даже за миллион долларов не уйдет от Тутберидзе и останется в ее команде до пенсии. 7 мая Алексею исполнилось 39 лет.
В разговоре с корреспондентом «СЭ» специалист оценил перспективы Трусовой, дал необычный совет Плющенко и высказался о переманиваниях в российском фигурном катании.
— Алексей, с днем рождения вас! Давайте с места в карьер — у Трусовой получится на новом месте, как думаете?
— Ой не знаю, сложный это вопрос. По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстегивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших? Будет ли такой азарт тренировок, стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох
— Вы сказали, что не уйдете из группы Тутберидзе даже за миллион долларов. А предложения вообще были, может, и от академии Плющенко
— Да, предлагали, но не российские школы, а зарубежные. И условия были очень хорошие, но — нет, не дождетесь.
— Как хореограф посоветуете, кого Плющенко брать ставить программы Александре?
— Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на все это посмотреть, на самом деле.
— Постоянно ходят слухи, что в академию Плющенко перейдет
— Честно, я не имею особого желания лезть во все это. Мне очень неприятны ситуации, подобные произошедшей, для меня эти дети все как родные. Но очень часто родительские амбиции затмевают весь здравый смысл, и как правило, это оборачивается не в плюс, а в минус. Если люди захотят уйти, удерживать никто не станет. С такой тренерской командой можно вырастить новых чемпионов. Пусть каждый сам думает и выбирает свою дорожку.
— Сейчас из «Хрустального» уходят, но может быть, новые фигуристы и приходят, просто мы о них не знаем? А то у некоторых создается ощущение, что «все бегут».
— С чего вы взяли, что все бегут? Во всей фигурке сейчас постоянная ротация. Стало общим местом, что спортсмены, как только начинает не получаться, бегают от тренера к тренеру. Ищут счастья, а вернее, как я люблю говорить, ищут попу в темноте. То есть делают странные ходы вместо того чтобы задуматься, а делаю ли я все верно и правильно.
В «Хрустальном» все нормально, одни ушли, другие пришли, в этом нет ничего криминального. Но вот как спортсмен уходит от наставника — уже другой вопрос. Есть такое понятие, как порядочность, которое в наше время употребляется все реже и реже. Что касается прихода новых лиц, то да, постоянно
— Даниил Глейхенгауз сказал, что с «переманиванием» в академию Плющенко уже сталкивались. Для вас это не нормальный метод? По идее ведь и в компаниях это есть, и в других видах спорта.
— У меня уважение вызывают те тренеры, которые пашут и воспитывают учеников, а не плетут интрижки и переманивают спортсменов, не приемлю этих методов. Как я уже сказал, слово порядочность здесь не применимо от слова совсем. Мерзко это все. Там вот Джонни Вейр только что сказал, что продлевает карьеру в профессиональном фигурном катании. Что уж там, давайте все сразу станем ангелами на коньках. И Юдзуру, и Джонни, пусть всех забирает. Ну не получится в спорте, так сразу в шоу трудоустроят. (смеется).
Работая много лет с Тутберидзе, я ни разу не видел, чтобы она
— Может, ввести в фигурном катании уже контракты и сделать официальные трансферы, как в футболе?
— Контрактная система, на самом деле, хорошая тема для обсуждения. Только контракт должен быть очень серьезно проработан и продуман. В конце концов, сколько можно плевать в души своим наставникам?
— Яна Рудковская не удивится, если Тутберидзе после отписки от Трусовой в Instagram подпишется на Плющенко. Вы как, подпишетесь?
— Я бы тоже отписался, да в общем я так и сделал. Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано. Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту
А по поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идет все, просто все ресурсы. Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим путем. Светлым путем.