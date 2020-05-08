Плющенко vs Тутберидзe. Тренерский баттл, начавшийся с перехода Трусовой
Появление Трусовой в академии Плющенко может серьезно изменить расклад сил в российском фигурном катании.
Появление Трусовой в академии Плющенко может серьезно изменить расклад сил в российском фигурном катании.
— Уважаю Этери Тутберидзе за то, как она начинала свою карьеру, тренируя почти всех, кто к ней приходит, — призналась в интервью «СЭ» тренер американки Алисы Лью Лаура Липецки. — Она стала известной, вырастив с малых лет Полину Шелепень и позже — Евгению Медведеву, а не просто красиво упаковала уже готовых девочек и представила их как праздничные подарки.
Невольно вспоминаешь про Тутберидзе, которую многие или не знали или успели забыть. Ту, что в начале 2000-х начала непростой тренерский путь без титулов и ярких побед в бытность спортсменкой. Просилась к Елене Чайковской, на СЮП и в ЦСКА, но всюду получала отказы. И лишь спустя время, успев поскитаться по ледовым площадкам Москвы и Подмосковья, осела на катке «Серебряный», куда к ней и пришла четырехлетняя Шелепень. Однако полутора часов льда в день оказалось недостаточно, а спортсмены потихоньку начали переходить к более именитым специалистам.
— Мы пришли в первый день, а у нас своя раздевалка и два льда! Тогда я подумала: «Как здорово, что мы так выросли», — вспоминала о том периоде та же Шелепень, отмечая, что в те времена Тутберидзе занималась всем — постановкой программ, ОФП и технической составляющей. Именно благодаря Полине о Тутберидзе узнали на международном уровне — в сезоне 2009/10 Шелепень выиграла два юниорских этапа «Гран-при» и стала второй в Финале серии. Тогда же в 2009 году к тренеру приехала из Екатеринбурга будущая олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014 Юлия Липницкая.
Потихоньку Тутберидзе начала собирать и собственную команду: в 2010 году к ней присоединился хореограф Алексей Железняков, а с сезона-2011/12 — Сергей Дудаков, вплотную занявшийся техникой прыжков юных фигуристов. Однако упомянутый сезон получился для тренера неоднозначным. C одной стороны — Липницкая и Шелепень заняли две верхних ступеньки на пъдестале юниорского Финала
А серебро Юлии на взрослом чемпионате страны и золото юниорского первенства мира только укрепили ее в этом статусе. При этом Шелепень несмотря на многочисленные усилия так и не смогла пробиться на взрослый чемпионат мира, и в итоге ушла от Тутберидзе, даже не попрощавшись. «Расстроилась, потому что моя многолетняя и на самом деле очень трудная работа так быстро ушла в песок», — говорила позже тренер о поступке ученицы.
Хотя времени предаваться грусти не было — нужно было поддерживать на плаву атакуемую со всех сторон травмами Липницкую, а перед стартом олимпийского сезона-2013/14 и вовсе договариваться с Ильей Авербухом о постановках, чтобы удержать ученицу. А затем биться за путевку в Сочи-2014 до самого чемпионата Европы. Зато все усилия не прошли даром — Тутберидзе с первой попытки стала тренером олимпийской чемпионки, пусть и командного турнира.
Специалист стала полноценным членом тренерской элиты, позиции которого не пошатнули даже постолимпийские неудачи Липницкой и ее последующий уход. На юниорском, а затем и на взрослом уровне началось доминирование технически более совершенной Евгении Медведевой. При том, что в юниорах подрастали Полина Цурская и Алина Загитова. А в конце 2014 года команда пополнилась хореографом Даниилом Глейхенгаузом, который впоследствии стал ездить на соревнования с юными спортсменками, которые стали постепенно переходить к Тутберидзе от других тренеров.
В олимпийский сезон-2017/18 тренер вошла настоящей королевой женского катания — на взрослом уровне выступали Медведева, Загитова и Цурская, а в финале юниорского Финала «Гран-при» были сразу четыре ее ученицы — Александра Трусова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Как итог — медали турниров всех уровней, в числе которых золото и серебро личного турнира в Пхенчхане-2018 Загитовой и Медведевой, а также историческая победа Трусовой на юниорском чемпионате мира — там она стала первой женщиной в мире, исполнившей на международных соревнованиях четверные тулуп и сальхов. А ее штаб продолжал расширяться — с конца 2017 года с группой начал также работать Сергей Розанов.
Тогда же стало понятно, что ее конкуренты в лице Алексея Мишина, Елены Буяновой и Инны Гончаренко остались позади, у них просто не было такого количества техничных и юных учеников, за успехом все самые перспективные спортсмены стояли в очереди в «Хрустальный».
А параллельно с этим весной 2017 года об открытии своей академии объявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И первый трансфер выглядел многообещающе — от Буяновой к нему перешла олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Хотя задача изначально была поставлена непростая — вернуть на лед в условиях сумасшедшей конкуренции повзрослевшую фигуристку с главным титулом в карьере. Плюс ко всему толком не выступавшую уже на протяжении нескольких сезонов. В кулуарах постоянно говорили о том, что в академии лед нестандартного размера да и сам двукратный олимпийский чемпион не позиционировал тренерскую деятельность главным делом своей жизни.
— А к кому еще было идти? — прокомментировала свой уход от Буяновой Аделина, сообщившая тренеру об этом факте посредством смс. До выступления на официальных соревнованиях под руководством нового тренера дело так и не дошло, однако именно после ее прихода в академию Плющенко потек ручеек спортсменов, не добившихся успехов у предыдущих наставников. Из группы Тутберидзе перед началом сезона-2017/18 перешел перспективный одиночник Владимир Самойлов и двукратная
— Плющенко двумя словами? Шеф, босс, — рассказывала «СЭ» Саханович о тренировках в академии. — Он не тренировал непосредственно, он давал лед, тренеров, общую схему. Все его боялись: «Ой, Евгений Викторович пришел!» И все трясутся. У нас была очень крутая группа, такая команда! Все друг за друга горой, словами не передать.
А перед сезоном-2018/19 из «Хрустального» в академию подоспело новое пополнение — бронзовый призер юниорского Финала Гран-при-2017/18 Тараканова и работавший до этого с Трусовой Александр Волков. Однако более высоких результатов, чем у Тутберидзе Анастасии добиться не удалось, как и попасть на юниорский чемпионат мира, а потому по окончании позапрошлого сезона она приняла решение вернуться к своему первому тренеру Светлане Пановой. Причем ее уход получился непростым.
Плющенко пожаловался на излишнюю эмоциональность фигуристки, рассказав о постоянных слезах Таракановой на тренировках, а Анастасия поведала о своих претензиях к условиям тренировок. — Мне бегом ставили программы на контрольные прокаты в Новогорске, — сетовала позже фигуристка. — Как только пришли в академию, нам сразу пообещали большой лед, но мы так его и не дождались.
Появление Волкова в академии тоже не прошло незаметно. В декабре 2018 года он дал интервью, в котором довольно критично оценил работу группы Тутберидзе, отметив, что она жестко выжимает максимум из юных девочек и ставит им схожие и недостаточно оригинальные программы. Тренер ответила фурором Щербаковой, Трусовой и Косторной на чемпионате России, а затем золотом Загитовой на чемпионате мира и неожиданным серебром вернувшейся к ней Элизабет Турсынбаевой с историческим четверным сальховом.
В сезоне-2019/20 группа Тутберидзе и вовсе предстала в образе крупнейшей монополии — на взрослом уровне все те же ТЩК плюс Загитова, на юниорском — новая супертройка —
В декабре прошлого года пикировка выглядела довольно странно, поскольку прямыми конкурентами они на тот момент не были. Однако переход в академию Плющенко Трусовой вместе с тренером Сергеем Розановым и Вероникой Жилиной придал тому скандалу особый окрас. Налицо начало большого, яркого и открытого противостояния. Тренера, которая с нуля, почти без ресурсов и яркого спортивного прошлого построила монополию
Известный хореограф Илья Авербух сравнил переход Трусовой в академию Плющенко с уходом Алексея Ягудина от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. И с ним тяжело не согласиться — ведь таких вызовов в лицо Тутберидзе еще не бросал никто. А Плющенко не получал в ученицы фигуристку, потенциально способную еще не раз переписать историю женского катания, а также уникальный шанс ворваться в тренерскую элиту.