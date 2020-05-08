Плющенко vs Тутберидзe. Тренерский баттл, начавшийся с перехода Трусовой

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— Уважаю Этери Тутберидзе за то, как она начинала свою карьеру, тренируя почти всех, кто к ней приходит, — призналась в интервью «СЭ» тренер американки Алисы Лью Лаура Липецки. — Она стала известной, вырастив с малых лет Полину Шелепень и позже — Евгению Медведеву, а не просто красиво упаковала уже готовых девочек и представила их как праздничные подарки.

Скитания великого тренера

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2dkBHEFiMv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2dkBHEFiMv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2dkBHEFiMv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Пётр Тутберидзе (@8tutberidze8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-16T06:24:14+00:00">15 Сен 2019 в 11:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Невольно вспоминаешь про Тутберидзе, которую многие или не знали или успели забыть. Ту, что в начале 2000-х начала непростой тренерский путь без титулов и ярких побед в бытность спортсменкой. Просилась к Елене Чайковской, на СЮП и в ЦСКА, но всюду получала отказы. И лишь спустя время, успев поскитаться по ледовым площадкам Москвы и Подмосковья, осела на катке «Серебряный», куда к ней и пришла четырехлетняя Шелепень. Однако полутора часов льда в день оказалось недостаточно, а спортсмены потихоньку начали переходить к более именитым специалистам. Тогда-то Тутберидзе и перебралась на каток CДЮСШОР № 37, которая в 2008 году была преобразована в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yl3JuVlku7w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы пришли в первый день, а у нас своя раздевалка и два льда! Тогда я подумала: «Как здорово, что мы так выросли», — вспоминала о том периоде та же Шелепень, отмечая, что в те времена Тутберидзе занималась всем — постановкой программ, ОФП и технической составляющей. Именно благодаря Полине о Тутберидзе узнали на международном уровне — в сезоне 2009/10 Шелепень выиграла два юниорских этапа «Гран-при» и стала второй в Финале серии. Тогда же в 2009 году к тренеру приехала из Екатеринбурга будущая олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014 Юлия Липницкая.

Наращивание оборотов и первые неприятности

Потихоньку Тутберидзе начала собирать и собственную команду: в 2010 году к ней присоединился хореограф Алексей Железняков, а с сезона-2011/12 — Сергей Дудаков, вплотную занявшийся техникой прыжков юных фигуристов. Однако упомянутый сезон получился для тренера неоднозначным. C одной стороны — Липницкая и Шелепень заняли две верхних ступеньки на пъдестале юниорского Финала Гран-при, сделав Тутберидзе одним из ведущих тренеров юниорского катания.

А серебро Юлии на взрослом чемпионате страны и золото юниорского первенства мира только укрепили ее в этом статусе. При этом Шелепень несмотря на многочисленные усилия так и не смогла пробиться на взрослый чемпионат мира, и в итоге ушла от Тутберидзе, даже не попрощавшись. «Расстроилась, потому что моя многолетняя и на самом деле очень трудная работа так быстро ушла в песок», — говорила позже тренер о поступке ученицы.

Олимпийский взлет

Хотя времени предаваться грусти не было — нужно было поддерживать на плаву атакуемую со всех сторон травмами Липницкую, а перед стартом олимпийского сезона-2013/14 и вовсе договариваться с Ильей Авербухом о постановках, чтобы удержать ученицу. А затем биться за путевку в Сочи-2014 до самого чемпионата Европы. Зато все усилия не прошли даром — Тутберидзе с первой попытки стала тренером олимпийской чемпионки, пусть и командного турнира.

Специалист стала полноценным членом тренерской элиты, позиции которого не пошатнули даже постолимпийские неудачи Липницкой и ее последующий уход. На юниорском, а затем и на взрослом уровне началось доминирование технически более совершенной Евгении Медведевой. При том, что в юниорах подрастали Полина Цурская и Алина Загитова. А в конце 2014 года команда пополнилась хореографом Даниилом Глейхенгаузом, который впоследствии стал ездить на соревнования с юными спортсменками, которые стали постепенно переходить к Тутберидзе от других тренеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bft0pfPg2oL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bft0pfPg2oL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bft0pfPg2oL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Пётр Тутберидзе (@8tutberidze8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-27T21:55:20+00:00">27 Фев 2018 в 1:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В олимпийский сезон-2017/18 тренер вошла настоящей королевой женского катания — на взрослом уровне выступали Медведева, Загитова и Цурская, а в финале юниорского Финала «Гран-при» были сразу четыре ее ученицы — Александра Трусова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Как итог — медали турниров всех уровней, в числе которых золото и серебро личного турнира в Пхенчхане-2018 Загитовой и Медведевой, а также историческая победа Трусовой на юниорском чемпионате мира — там она стала первой женщиной в мире, исполнившей на международных соревнованиях четверные тулуп и сальхов. А ее штаб продолжал расширяться — с конца 2017 года с группой начал также работать Сергей Розанов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfhw_sWh33S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfhw_sWh33S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bfhw_sWh33S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @team_tutberidze</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-23T05:32:32+00:00">22 Фев 2018 в 9:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда же стало понятно, что ее конкуренты в лице Алексея Мишина, Елены Буяновой и Инны Гончаренко остались позади, у них просто не было такого количества техничных и юных учеников, за успехом все самые перспективные спортсмены стояли в очереди в «Хрустальный».

Тренерский дебют короля фигурного катания

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IFCR0HH5Ejs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А параллельно с этим весной 2017 года об открытии своей академии объявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И первый трансфер выглядел многообещающе — от Буяновой к нему перешла олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Хотя задача изначально была поставлена непростая — вернуть на лед в условиях сумасшедшей конкуренции повзрослевшую фигуристку с главным титулом в карьере. Плюс ко всему толком не выступавшую уже на протяжении нескольких сезонов. В кулуарах постоянно говорили о том, что в академии лед нестандартного размера да и сам двукратный олимпийский чемпион не позиционировал тренерскую деятельность главным делом своей жизни.

Ручеек Сотниковой

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D9h7h8l8vxQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А к кому еще было идти? — прокомментировала свой уход от Буяновой Аделина, сообщившая тренеру об этом факте посредством смс. До выступления на официальных соревнованиях под руководством нового тренера дело так и не дошло, однако именно после ее прихода в академию Плющенко потек ручеек спортсменов, не добившихся успехов у предыдущих наставников. Из группы Тутберидзе перед началом сезона-2017/18 перешел перспективный одиночник Владимир Самойлов и двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Саханович, c которыми в академии непосредственно работал Алексей Василевский, а с Серафимой еще и Юлия Лавренчук. Однако спустя время специалисты покинули академию, а вслед за ними ушли оттуда и фигуристы, подыскавшие себе новых тренеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZeZL4ulYUT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZeZL4ulYUT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZeZL4ulYUT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @angelsofplushenko</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-25T18:58:23+00:00">25 Сен 2017 в 11:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Плющенко двумя словами? Шеф, босс, — рассказывала «СЭ» Саханович о тренировках в академии. — Он не тренировал непосредственно, он давал лед, тренеров, общую схему. Все его боялись: «Ой, Евгений Викторович пришел!» И все трясутся. У нас была очень крутая группа, такая команда! Все друг за друга горой, словами не передать.

Нехватка льда и острая критика

А перед сезоном-2018/19 из «Хрустального» в академию подоспело новое пополнение — бронзовый призер юниорского Финала Гран-при-2017/18 Тараканова и работавший до этого с Трусовой Александр Волков. Однако более высоких результатов, чем у Тутберидзе Анастасии добиться не удалось, как и попасть на юниорский чемпионат мира, а потому по окончании позапрошлого сезона она приняла решение вернуться к своему первому тренеру Светлане Пановой. Причем ее уход получился непростым.

Плющенко пожаловался на излишнюю эмоциональность фигуристки, рассказав о постоянных слезах Таракановой на тренировках, а Анастасия поведала о своих претензиях к условиям тренировок. — Мне бегом ставили программы на контрольные прокаты в Новогорске, — сетовала позже фигуристка. — Как только пришли в академию, нам сразу пообещали большой лед, но мы так его и не дождались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvUB7J_gkBB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvUB7J_gkBB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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It was the hardest way to that podium. Thank you very much for your support! Я очень рада за наших девочек и нашу тренерскую команду. Это был самый сложный путь к этим медалям. Спасибо всем огромное, что продолжали верить в нас и поддерживали! #alinazagitova #elizabettursynbaeva #daniilgleykhengauz #teamtutberidze #победа #спорт #радость</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Eteri Tutberidze</a> (@tutberidze.eteri) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-22T13:53:24+00:00">22 Мар 2019 в 6:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Появление Волкова в академии тоже не прошло незаметно. В декабре 2018 года он дал интервью, в котором довольно критично оценил работу группы Тутберидзе, отметив, что она жестко выжимает максимум из юных девочек и ставит им схожие и недостаточно оригинальные программы. Тренер ответила фурором Щербаковой, Трусовой и Косторной на чемпионате России, а затем золотом Загитовой на чемпионате мира и неожиданным серебром вернувшейся к ней Элизабет Турсынбаевой с историческим четверным сальховом.

Скандал из будущего

В сезоне-2019/20 группа Тутберидзе и вовсе предстала в образе крупнейшей монополии — на взрослом уровне все те же ТЩК плюс Загитова, на юниорском — новая супертройка — Валиева-Усачева-Хромых, а за ними еще более талантливые дарование вроде 12-летней Софьи Акатьевой с тройным акселем и четверным тулупом. Но идиллию разрушила приостановка карьеры Загитовой, грянул настоящий гром. Татьяна Тарасова публично посетовала, что олимпийская чемпионка стала фигуристкой трех программ, а Плющенко — что Загитова могла испугаться конкуренции с более юными фигуристками. Команда Тутберидзе жестко ответила в Instagram, прямо обвинив двукратного олимпийского чемпиона в переманивании Загитовой и других спортсменов. Плющенко не остался в долгу и все в той же социальной сети раскритиковал работу Тутберидзе, упрекнув ее в хамстве по отношению к Тарасовой, отсутствии человеческого отношения к ученикам и собственных воспитанников.

В декабре прошлого года пикировка выглядела довольно странно, поскольку прямыми конкурентами они на тот момент не были. Однако переход в академию Плющенко Трусовой вместе с тренером Сергеем Розановым и Вероникой Жилиной придал тому скандалу особый окрас. Налицо начало большого, яркого и открытого противостояния. Тренера, которая с нуля, почти без ресурсов и яркого спортивного прошлого построила монополию экстра-класса и двукратного олимпийского чемпиона с мировым именем, серьезными финансовыми возможностями и харизмой.

Известный хореограф Илья Авербух сравнил переход Трусовой в академию Плющенко с уходом Алексея Ягудина от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. И с ним тяжело не согласиться — ведь таких вызовов в лицо Тутберидзе еще не бросал никто. А Плющенко не получал в ученицы фигуристку, потенциально способную еще не раз переписать историю женского катания, а также уникальный шанс ворваться в тренерскую элиту.