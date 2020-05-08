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18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В группе Тутберидзе порассуждали о совершенном Трусовой предательстве

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков порассуждал о переходе фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

Железняков заявил, что, как и Тутберидзе, отписался от Трусовой в Instagram. «Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать», — подчеркнул хореограф. Он добавил, что уходить нужно правильно, а не «так, как это было сделано».

Также специалист отметил, что после совершенного «уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются».

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Ранее 8 мая Плющенко высказался на тему перехода Трусовой и заявил, что не переманивал ее. По словам двукратного олимпийского чемпиона, фигуристка сама приняла такое решение.

6 мая две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Вероники Жилиной, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки (четверной тулуп и тройной аксель). Кроме того, группу ради академии Плющенко покинул тренер Сергей Розанов.

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