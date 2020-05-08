В группе Тутберидзе порассуждали о совершенном Трусовой предательстве

Источник: Reuters

Железняков заявил, что, как и Тутберидзе, отписался от Трусовой в Instagram. «Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать», — подчеркнул хореограф. Он добавил, что уходить нужно правильно, а не «так, как это было сделано».

Также специалист отметил, что после совершенного «уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются».

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Ранее 8 мая Плющенко высказался на тему перехода Трусовой и заявил, что не переманивал ее. По словам двукратного олимпийского чемпиона, фигуристка сама приняла такое решение.