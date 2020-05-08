Российская фигуристка рассказала о купленном на гонорар Mercedes
Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о самых дорогих покупках, которые она смогла позволить себе на гонорары за выступления. Ее слова приводит Sports.ru.
Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о самых дорогих покупках, которые она смогла позволить себе на гонорары за выступления. Ее слова приводит Sports.ru.
Спортсменка заявила, что в месяц тратит на одежду около 15 тысяч рублей, причем в список покупок всегда входят вещи для выступлений, например, колготки. Самой дорогой покупкой она назвала кроссовки от Gucci.
По словам Синициной, наибольший гонорар в жизни она получила за второе место на чемпионате мира. «Примерно получилось от миллиона до полутора. На эти деньги я купила машину, на которую давно копила — Mercedes А-класса», — добавила она.
Также спортсменка рассказала о гонорарах за участие в ледовых шоу. Она заметила, что размер выплат зависит от послужного списка фигуриста. «Но это
Синицина выступает в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым. Они — действующие чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира (2019), а также серебряные призеры финала