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19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о купленном на гонорар Mercedes

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о самых дорогих покупках, которые она смогла позволить себе на гонорары за выступления. Ее слова приводит Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что в месяц тратит на одежду около 15 тысяч рублей, причем в список покупок всегда входят вещи для выступлений, например, колготки. Самой дорогой покупкой она назвала кроссовки от Gucci.

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По словам Синициной, наибольший гонорар в жизни она получила за второе место на чемпионате мира. «Примерно получилось от миллиона до полутора. На эти деньги я купила машину, на которую давно копила — Mercedes А-класса», — добавила она.

Также спортсменка рассказала о гонорарах за участие в ледовых шоу. Она заметила, что размер выплат зависит от послужного списка фигуриста. «Но это где-то от 50 до 150 тысяч за шоу», — заключила она.

Синицина выступает в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым. Они — действующие чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира (2019), а также серебряные призеры финала Гран-при (2018).

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