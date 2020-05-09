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20:16 (мск), источник: Sport24

Авербуха оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух получил штраф за нарушение самоизоляции.

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Источник: Sport24

По информации Sobesednik.ru, автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы.

Штраф составил 5 тысяч рублей.

Как отмечает источник, задолженности по автоштрафам Авербуха насчитывают в общей сложности 72 тысячи рублей.

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