Авербуха оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух получил штраф за нарушение самоизоляции.
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух получил штраф за нарушение самоизоляции.
По информации Sobesednik.ru, автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы.
Штраф составил 5 тысяч рублей.
Как отмечает источник, задолженности по автоштрафам Авербуха насчитывают в общей сложности 72 тысячи рублей.