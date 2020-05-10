Олимпийский чемпион посоветовал Трусовой отказаться от соцсетей

По словам спортсмена, фигуристке нужно как минимум на полгода отказаться от соцсетей, закрыть комментарии и ничего не читать. Траньков отметил, что Трусова должна усердно работать, так как у нее есть серьезный минус — не очень сильное катание. Он также признался, что решение россиянки о смене тренера его удивило.