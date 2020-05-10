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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион посоветовал Трусовой отказаться от соцсетей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков дал советы Александра Трусовой, перешедшей от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По словам спортсмена, фигуристке нужно как минимум на полгода отказаться от соцсетей, закрыть комментарии и ничего не читать. Траньков отметил, что Трусова должна усердно работать, так как у нее есть серьезный минус — не очень сильное катание. Он также признался, что решение россиянки о смене тренера его удивило.

Во время загрузки произошла ошибка.

6 мая две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Вероники Жилиной, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки (четверной тулуп и тройной аксель).

Кроме того, группу ради академии Плющенко покинул тренер Сергей Розанов.

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