Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
15:53 (мск), источник: Sport24

«Я долго молчал, но это уже перебор». Плющенко объяснил резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему так жестко высказался в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе, Алексея Железнякова.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ранее он назвал предательницей бронзового призера чемпионата России и чемпионата Европы Александру Трусову, перешедшую тренироваться от Тутберидзе к Плющенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Алеша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! Тот случай, когда потерю никто не заметил (об отписке Железнякова от аккаунта Трусовой в инстаграме. — Sport24). Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — написал Плющенко в субботу в сторис инстаграма.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, “друзья”», — пояснил сегодня фигурист в социальной сети.

Читайте также
 «Больше не хочу жить в этой стране». Экс-ведущая «Спартака» возмущена штрафом за нарушение карантина в Москве
Жена украинского футболиста сфотографировалась абсолютно голой
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
«Реал» думает снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
«Боги войны разбудили меня». Тайсон о возвращении на ринг
«Барселона» сэкономит около 39 млн евро на сокращении зарплат
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь