«Я долго молчал, но это уже перебор». Плющенко объяснил резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе

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Ранее он назвал предательницей бронзового призера чемпионата России и чемпионата Европы Александру Трусову, перешедшую тренироваться от Тутберидзе к Плющенко.

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«Алеша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! Тот случай, когда потерю никто не заметил (об отписке Железнякова от аккаунта Трусовой в инстаграме. — Sport24). Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — написал Плющенко в субботу в сторис инстаграма.