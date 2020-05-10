«Я долго молчал, но это уже перебор». Плющенко объяснил резкую реакцию на слова хореографа группы Тутберидзе

Ранее он назвал предательницей бронзового призера чемпионата России и чемпионата Европы Александру Трусову, перешедшую тренироваться от Тутберидзе к Плющенко.
«Алеша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! Тот случай, когда потерю никто не заметил (об отписке Железнякова от аккаунта Трусовой в инстаграме. — Sport24). Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — написал Плющенко в субботу в сторис инстаграма.
«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, “друзья”», — пояснил сегодня фигурист в социальной сети.