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10 мая, источник: Спорт-Экспресс

Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info. По информации источника, 16-летний спортсмен значится в академии «Ангелы Плющенко».

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Рухин стал 4-м на этапе юниорского Гран-при во Франции. Фигурист одержал победу на этапе Кубка России в Саранске.

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