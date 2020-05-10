Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко
Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info. По информации источника, 16-летний спортсмен значится в академии «Ангелы Плющенко».
Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info. По информации источника, 16-летний спортсмен значится в академии «Ангелы Плющенко».
Ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В прошлом сезоне Рухин стал 4-м на этапе юниорского