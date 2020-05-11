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13:45 (мск), источник: ТАСС

Плющенко опроверг информацию о переходе в его группу подопечного Тутберидзе Рухина

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин не обращался в академию Евгения Плющенко, информация о его переходе в группу двукратного олимпийского чемпиона недостоверна. Об этом Плющенко заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко».

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«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», — сообщил Плющенко.

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он был третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне — четвертым во Франции.

Как ранее сообщил ТАСС Плющенко, в его академию перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Тутберидзе с юниорами.

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