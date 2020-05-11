Плющенко опроверг информацию о переходе в его группу подопечного Тутберидзе Рухина

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», — сообщил Плющенко.

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он был третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне — четвертым во Франции.