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15:31 (мск), источник: ТАСС

Источник: Родители фигуриста Рухина уведомили группу Тутберидзе о переходе еще в феврале

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Родители 16-летнего фигуриста Егора Рухина уведомили специалистов группы Этери Тутберидзе о смене тренерской команды еще в феврале — перед финалом Кубка России в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко». Однако двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил ТАСС, что эта информация не является достоверной — родители к нему не обращались.

«Он некоторое время не катался, а перед февральским финалом Кубка России в Великом Новгороде родители уведомили, что спортсмену нужна пауза на восстановление. В дальнейшем родители были намерены искать новую группу, где у спортсмена был бы более индивидуальный подход», — сообщил источник.

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он стал третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне — четвертым во Франции.

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