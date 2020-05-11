Источник: Родители фигуриста Рухина уведомили группу Тутберидзе о переходе еще в феврале

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко». Однако двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил ТАСС, что эта информация не является достоверной — родители к нему не обращались.

«Он некоторое время не катался, а перед февральским финалом Кубка России в Великом Новгороде родители уведомили, что спортсмену нужна пауза на восстановление. В дальнейшем родители были намерены искать новую группу, где у спортсмена был бы более индивидуальный подход», — сообщил источник.