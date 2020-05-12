В фигурном катании изменили правила. Что это значит и при чем тут Загитова?

Давно в фигурном катании не было изменений — подумали в Международном союзе конькобежцев и в понедельник опубликовали новые правила на сезон-2020/21. Эффект получился неоднозначным. Звездам российской ленты новостей даже пришлось отвлечься от перемывания косточек Трусовой, Плющенко и Тутберидзе и высказаться о реформах. Илья Авербух, например, против, Алексей Мишин скорее за, а Татьяна Тарасова не считает все происходящее
Перемены действительно не судьбоносные. Но все же слишком заметные, чтобы просто их проигнорировать, как Трусова — звонки на свой мобильный с номера Глейхенгауза.
Если кратко, то главных изменения два:
1. Четверной риттбергер, четверной флип и четверной лутц стоят теперь одинаково — по 11 баллов (раньше 10,5; 11 и 11,5 соответственно). Тройной флип и лутц также уравнены в правах (раньше 5,3 и 5,9).
2. Раньше фигурист мог прыгнуть прыжок на полное вращение, то есть докрутить; мог не докрутить 0 — 89 градусов, и тогда снижалась оценка судей, но не базовая стоимость; и мог не докрутить 90 градусов и более — и тогда терял и в стоимости прыжка, и в оценке. Теперь появляется промежуточное положение q — когда прыжок не докручен ровно на четверть оборота. В таком случае фигурист не будет терять в базовой стоимости, судьи ограничатся лишь уменьшением оценки — условно, с +3 до +1.
Прыгни Алена Косторная раньше тройной аксель на недокрут 90 градусов — его стоимость была бы 6,40, и уже от этой цифры отнималась бы средняя оценка судей. А теперь база останется той же — 8,00. Но в любом случае высчитывание градусов — штука субъективная, почти как офсайд в футболе до введения VAR.
Вот на этом видео разбираются возможные недокруты Алены на чемпионате Европы.
Что самое интересное — как и во многих предыдущих случаях, правила изменены
— Изменения не революционные, — рассказал в интервью «СЭ»
— Давайте по порядку. Первое и главное изменение — это уравнивание в сложности четверных лутца, флипа и риттбергера и тройного лутца и тройного флипа. Не все довольны.
— Технический комитет пришел к выводу, что на уровне четверных перестает работать стандартная логика о некой иерархии сложности лутц — флип — риттбергер — сальхов — тулуп. Не исключено, что самый сложный прыжок — риттбергер. Подходы к флипу и лутцу изменились. Они уже не делаются с длинных дуг и стали близкими по технике. Спортсмен учит тот или иной прыжок не потому, что он больше стоит — разница копеечная. А потому что ему легче. Тулуп легче всего, он близок к акселю. Сальхов, на самом деле, тоже непростой. Но в случае с более сложными прыжками пошли вот таким путем — уравняли. Что касается равенства тройных флипа и лутца — это отголоски изменений для четверных.
— Лутц не сложнее флипа разве?
— А вы сами катались?
— Я на подступах к одинарному акселю. И то на полу.
— Вот видите. В случае с одинарными лутцами, флипами полвека назад это все применимо, с длинной дуги прыгать тяжелее. Сейчас так не прыгают — по ходу подготовки к прыжку переходят с одного ребра на другое, и в конце толчок с нужного ребра. Могут быть разные мнения:
— Второе изменение — появление буквы q. В чем ее смысл?
— Если вы следили за соревнованиями прошлого сезона, то видели много разночтений в недокрутах на сложных прыжках. Вдруг попадалась строгая техническая бригада, и начинались сплошные недокруты. Я не буду называть фамилии, вы сами посмотрите.
— Получается, это связано с критикой со стороны ФФКР?
— Правильно, был негатив, и вы сами знаете, кого эта ситуация задела. Вопрос даже не в том, как ставились эти недокруты, а рубилось очень многое — а в том, что через неделю на другом этапе «Гран-при» все менялось, и отношение становилось лояльным. Одно и то же исполнение
Техком пошел следующим путем: между полным вращением и недокрутом он ввел промежуточное положение q, недокрут ровно в четверть. Раньше четверть была допустимой, два года назад стали за нее снижать и ставить «галку». Расчет на то, что теперь в бригаде будут спорить не между крайними ситуациями, «галкой» и полным вращением, а так: «галку» нам поставить или q? Q или полное вращение? Споров меньше не станет, но влияние на результат уменьшится. Базовая стоимость при q сохранится, но судьи снижают GOE. При этом оценка может даже остаться положительной и довольно высокой. Не видно пока путей, как решить эти споры окончательно, но можно вот так их сгладить.
— Сама q- это сколько градусов? Между 85 и 95?
— Пять — десять градусов туда — сюда никто не увидит. Но для опытных бригад ровно четверть недокрута — удобная линия, она ровно поперек дуги, в которую надо приземлиться. Самый хороший прыжок все равно
— Они продвинулись?
— Я видел в феврале их разработки, что они могут. Довольно интересно. Если это ввести, то останется вопрос, где границы недокрутов и сколько она будет стоить.
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— Остальное в целом — детали для специалистов. Поддержки первого уровня сложности просто неверно оценивались, там все цифры стоимости элементов переписали, но это актуально скорее для пар- новичков. Тодесы в парном катании — было две стоимости, для внутренних и наружных. А теперь их четыре в таком порядке — тодесы вперед внутрь, назад внутрь, назад наружу и вперед наружу.
Можно еще упомянуть деталь, что в парном катании юниорам не будет добавлять сложности так называемый провоз, простой перенос партнерши. Но это совсем уж нюансы для специалистов.
Я бы обратил внимание болельщиков на саму таблицу прыжков, которая была опубликована. Она не очень удобная. Хочу заверить, что между 1T и 1Tq разницы в базовой стоимости нет. Это сделано только потому, что эта же таблица используется для расчета компьютером. Разница будет только в оценке судей.
— Разнообразие прыжков в фигурном катании — что вы об этом думаете? Может, просто шести прыжков уже не хватает для описания всех возможностей фигуристов, и пора расширить таблицу таким образом?
— Легко сказать, а где их возьмешь? Ходом вперед аксель — он один. Прыгать с другой ноги — можно это обсуждать. Но так называемый внутренний аксель во много оборотов не сделаешь. Толчок с правой ноги внутрь вряд ли сделаешь на три с половиной оборота. И он очень похож на риттбергер при некачественном исполнении. Назад есть пять прыжков, там нечего добавлять.
Есть интересные идеи, которые я слышал от двух очень хорошо разбирающихся в фигурном катании людей. Чтобы спортсмены прыгали в обе стороны. Сейчас, если вы всмотритесь в программы, все прыгают либо влево, либо вправо. Чтобы в обе стороны — я не видел, это не поощряется шкалой оценок. Я тоже такому учился, и это практически обучение с нуля. В конце 50-х был пятикратный чемпион СССР Лев Михайлов, он прыгал двойной аксель и влево, и вправо. Я это лично видел. Можно двигаться этим вектором, но это как раз революция. Другие чемпионы, другое катание. Действующим чемпионам это не нужно, они могут потерять свой статус. Те люди, которые сейчас никто, будут наверняка заинтересованы в этом.
— А, например, сальто?
— Экстремальное катание — это отдельный вид, и большая дискуссия, насколько он может быть скрещен с фигурным. Фигурному катанию вряд ли нужно нагромождение прыжков. Зрители и так их почти не отличают.