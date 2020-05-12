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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко сообщил о подборе суперспециалистов для работы с Трусовой

Тренер Евгений Плющенко сообщил в интервью РИА Новости, что ведет переговоры с профессионалами высочайшего уровня для работы со своей новой фигуристкой — двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

В начале мая было объявлено, что 15-летняя Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и будет работать под руководством Плющенко. Вместе с фигуристкой от Тутберидзе к Плющенко перешел тренер Сергей Розанов.

«Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас — подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям», — сказал Плющенко.

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