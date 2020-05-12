Плющенко: Хочется Трусову сделать «универсальным солдатом»

«Нет на сегодняшний день в мире женского одиночного катания универсального солдата, который был бы развит на все 100% как в технической составляющей, так и в харизме, и катании. Не существует таких универсалов. Каждый в чем-то слабее другого. Если мы возьмем Юдзуру Ханю, вот он развит по всем пунктам и силен по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам», — сказал Плющенко.