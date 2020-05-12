Железняков: Идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня

Источник: Sport24

Сегодня ночью неизвестные взломали страницу фигуристки Анны Щербаковой, сообщив, что она тоже уходит от Тутберидзе.

«Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня. Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соц сетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от её имени сообщили об её уходе, в СМИ так же тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно без доказательств сыплются обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем всё плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы.

Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка!