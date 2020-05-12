Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: 13-летняя Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе, утверждает Twitter The Skating Lesson.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

На чемпионате России среди юниоров в Саранске, который проходил в феврале, Аделия Петросян заняла шестое место. В Кубке России 2020 года среди юниоров фигуристка завоевала бронзовые медали.

Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинул Егор Рухин, который, по информации СМИ, перешел в ЦСКА. Накануне СМИ сообщали, что Рухин перешел в академию Евгения Плющенко, к которой ранее присоединились Александра Трусова, Вероника Жилина с сестрой и тренер Сергей Розанов. Однако Плющенко опроверг эту информацию и заявил, что ни Рухин, ни его представители не связывались с академией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Что все это значит? Live!
Во время загрузки произошла ошибка.
16:59 (мск)© Ньюстюб
 Отставка Семина ляжет на репутацию несмываемым пятном
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Don Balon: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
СМИ: Российский футболист оштрафован за критику правительства
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь