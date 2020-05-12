Источник: 13-летняя Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

На чемпионате России среди юниоров в Саранске, который проходил в феврале, Аделия Петросян заняла шестое место. В Кубке России 2020 года среди юниоров фигуристка завоевала бронзовые медали.

Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинул Егор Рухин, который, по информации СМИ, перешел в ЦСКА. Накануне СМИ сообщали, что Рухин перешел в академию Евгения Плющенко, к которой ранее присоединились Александра Трусова, Вероника Жилина с сестрой и тренер Сергей Розанов. Однако Плющенко опроверг эту информацию и заявил, что ни Рухин, ни его представители не связывались с академией.