Источник: 13-летняя Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе, утверждает Twitter The Skating Lesson.
Российская фигуристка Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе, утверждает Twitter The Skating Lesson.
На чемпионате России среди юниоров в Саранске, который проходил в феврале, Аделия Петросян заняла шестое место. В Кубке России 2020 года среди юниоров фигуристка завоевала бронзовые медали.
Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинул Егор Рухин, который, по информации СМИ, перешел в ЦСКА. Накануне СМИ сообщали, что Рухин перешел в академию Евгения Плющенко, к которой ранее присоединились Александра Трусова, Вероника Жилина с сестрой и тренер Сергей Розанов. Однако Плющенко опроверг эту информацию и заявил, что ни Рухин, ни его представители не связывались с академией.