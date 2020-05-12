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15:58 (мск), источник: Daily Storm

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Спортсменка сообщила, что они с супругом находятся под контролем врачей.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболела COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице, под контролем врачей.

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Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда.
Татьяна Навка

«Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.

«Мы [оба] в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — добавила она.

Ранее 12 мая Песков сообщил, что заразился COVID-19: «Да, я заболел. Лечусь». Он добавил, что лично контактировал с президентом России Владимиром Путиным более месяца назад. РИА Новости уточняет, что глава пресс-службы российского лидера последний раз появлялся на совещании у Путина 30 апреля, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

О положительном тесте на COVID-19 ранее сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, которых госпитализировали 1 мая. Исполнять обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России был назначен Никита Стасишин. Кроме того, заболела коронавирусом министр культуры страны Ольга Любимова. Болезнь у нее протекает в легкой форме, поэтому Любимова продолжает работать из дома в удаленном режиме.

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