Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу
Спортсменка сообщила, что они с супругом находятся под контролем врачей.
Спортсменка сообщила, что они с супругом находятся под контролем врачей.
Фигуристка, супруга
Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда.
«Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.
«Мы [оба] в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — добавила она.
Ранее 12 мая Песков сообщил, что заразился COVID-19: «Да, я заболел. Лечусь». Он добавил, что лично контактировал с президентом России Владимиром Путиным более месяца назад. РИА Новости уточняет, что глава
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