Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе за совместную работу
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов поблагодарил Этери Тутберидзе за совместную работу.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов поблагодарил Этери Тутберидзе за совместную работу.
Ранее стало известно, что Розанов, работавший в группе Этери Тутберидзе, перешел в академию Евгения Плющенко вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.
«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ледового дворца “Хрустальный” во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и
«Сергей Викторович (Дудаков), работать с тобой — сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня (Глейхенгауз), ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», — написал Розанов.