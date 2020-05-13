Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе за совместную работу

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ледового дворца “Хрустальный” во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя», — написал Розанов в Instagram.

«Сергей Викторович (Дудаков), работать с тобой — сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня (Глейхенгауз), ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», — написал Розанов.