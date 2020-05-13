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13:05 (мск), источник: Sport24

Тарасова: Загитова в олимпийскую команду не вернется. Она нашла себя в другом деле

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, стоит ли ждать возвращения фигуристки Алины Загитовой на прежний уровень. Ранее 17-летняя спортсменка объявила о приостановке карьеры.

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«В олимпийскую команду не вернется. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. Девочки со второй оценкой тоже стараются. Так не может все время меняться, то в техническую сторону удариться, то в артистическую сторону удариться. Есть какая-то середина. Она блестяще работает, у меня никаких вопросов не возникает.

Просто они неправильно поняли мои слова. Я сказала, что мне мало трех программ для олимпийской чемпионки, за которой я хочу наблюдать многие годы. Чем больше смотришь, тем лучше понимаешь, как человек переживает, как он восстанавливается, делается из маленького большим, как прибавляется вес, как уходят прыжки, как это все работает и как это преодолевается. На нее смотреть одно удовольствие. Будем смотреть. Я не гадалка, но я остаюсь при своем мнении. И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще…

Показательные выступления, наряды, косметика — все это занимает колоссальное время — это съемки, примерки, время, которого при настоящей работе не остается совсем. Только на сон, — цитирует Тарасову РБК-Спорт.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхенчхане, чемпионкой Европы 2018 года в Москве и чемпионкой мира 2019 года в Сайтаме.

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