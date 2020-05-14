Попова: «Фигурное катание — спорт не для бедных. Ребята не из сборной ничего не зарабатывают»

Источник: Sport24

«Топовые спортсмены в России могут рассчитывать на полное обеспечение. Федерация может и костюмы оплатить, и постановку программ за рубежом. Но для тех, кто только стремится попасть в сборную, фигурное катание — сплошные расходы.

Например, за индивидуальную работу с тренером нужно платить. Почти в каждой группе есть свой ценник. Разброс в зависимости от тренера и уровня спортсмена — от 10 000 до 100 000 рублей в месяц. Мы с партнером платили тренеру сами, хотя у нее была зарплата от федерации, Минспорта и школы, которую мы представляли. Просто у нас не было как таковых призовых, а, значит, у тренера не было процента с них.

Количество подкаток зависит только от родителей и их платежеспособности. У детей бывает по две подкатки в день, шесть дней в неделю. Фигурное катание — спорт не для бедных.

Если ты в сборной, на обычную ставку можешь рассчитывать всегда. За серьезные достижения полагается надбавка. У нашей пары была ставка 20 000 рублей на человека. У ребят в регионах ситуация даже попроще, а вот в Москве очень много спортсменов — спонсировать всех не получится.