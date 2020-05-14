Попова: «Фигурное катание — спорт не для бедных. Ребята не из сборной ничего не зарабатывают»
Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова рассказала о расходах и доходах в фигурном катании.
Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова рассказала о расходах и доходах в фигурном катании.
«Топовые спортсмены в России могут рассчитывать на полное обеспечение. Федерация может и костюмы оплатить, и постановку программ за рубежом. Но для тех, кто только стремится попасть в сборную, фигурное катание — сплошные расходы.
Например, за индивидуальную работу с тренером нужно платить. Почти в каждой группе есть свой ценник. Разброс в зависимости от тренера и уровня спортсмена — от 10 000 до 100 000 рублей в месяц. Мы с партнером платили тренеру сами, хотя у нее была зарплата от федерации, Минспорта и школы, которую мы представляли. Просто у нас не было как таковых призовых, а, значит, у тренера не было процента с них.
Количество подкаток зависит только от родителей и их платежеспособности. У детей бывает по две подкатки в день, шесть дней в неделю. Фигурное катание — спорт не для бедных.
Если ты в сборной, на обычную ставку можешь рассчитывать всегда. За серьезные достижения полагается надбавка. У нашей пары была ставка 20 000 рублей на человека. У ребят в регионах ситуация даже попроще, а вот в Москве очень много спортсменов — спонсировать всех не получится.
Ребята не из сборной в современном фигурном катании ничего не зарабатывают. По сути, все держится на энтузиазме родителей. Мы можем только вспоминать, как Татьяна Тарасова выхаживала Алексея Ягудина, как Алексей Мишин перевез Лизу Туктамышеву со всей семьей из другого города и привел к победам. Сейчас таких добродетелей уже не встретишь, — приводит слова Поповой Forbes.