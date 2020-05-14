Роднина жестко ответила Тарасовой: У нее давно что-то с мозгами. Грязно говорить о человеке, которого уже нет

Накануне Тарасова заявила, что Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени, при котором она не могла даже воду пить.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле 12 ноября 2001. — Sport24). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.