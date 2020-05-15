Хореограф объяснил отъезд Тутберидзе в США во время пандемии коронавируса

Адоньев написал, что при закрытии границ Тутберидзе приняла решение улететь к дочери Диане Дэвис, которая живет в американском Детройте. «Тем, кто пишет, что она сбежала в США — не дождетесь, Россия для нее все! А теперь вынуждена сидеть там и ждать, когда снимут все ограничения на передвижение», — заявил хореограф.