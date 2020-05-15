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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Хореограф объяснил отъезд Тутберидзе в США во время пандемии коронавируса

Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший в группе Этери Тутберидзе, в Instagram объяснил отъезд тренера в США во время пандемии коронавируса.

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13
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Адоньев написал, что при закрытии границ Тутберидзе приняла решение улететь к дочери Диане Дэвис, которая живет в американском Детройте. «Тем, кто пишет, что она сбежала в США — не дождетесь, Россия для нее все! А теперь вынуждена сидеть там и ждать, когда снимут все ограничения на передвижение», — заявил хореограф.

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Дэвис родилась в США, но сейчас выступает за сборную России. Она неоднократно называла Штаты любимой страной и рассуждала о преимуществах жизни в стране. С прошлого сезона Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным работает в группе Игоря Шпильбанда.

Этери Тутберидзе — тренер по фигурному катанию. Ее воспитанница Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх 2018 года в Пхенчхане. Другие фигуристки из группы тренера выигрывали чемпионаты мира и Европы.

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