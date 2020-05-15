Загитова и Медведева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

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Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции.

Помимо Загитовой, приостановившей соревновательную карьеру в декабре прошлого года, и Медведевой, в основной состав в женском одиночном катании вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

В мужском одиночном катании в сборную России вошли чемпион Европы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Александр Самарин, а также выступавшие в прошлом сезоне на юниорском уровне Петр Гуменник и обладатель золота юниорского чемпионата мира Андрей Мозалев. Бронзовый призер взрослого мирового первенства Михаил Коляда включен в состав резервной команды.

Состав основной команды в парном катании выглядит следующим образом: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина/Александр Галлямов; Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин; Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов; Алина Пепелева/Роман Плешков; Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В танцах на льду в состав вошли дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов; Александра Степанова/Иван Букин; Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро; Анабель Морозова/Андрей Багин; Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин; Софья Шевченко/Игорь Еременко.