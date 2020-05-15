Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
14:41 (мск), источник: ТАСС

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включены в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции.

Читайте также
Тарасова: Загитова в олимпийскую команду не вернется. Она нашла себя в другом деле

Помимо Загитовой, приостановившей соревновательную карьеру в декабре прошлого года, и Медведевой, в основной состав в женском одиночном катании вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

В мужском одиночном катании в сборную России вошли чемпион Европы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Александр Самарин, а также выступавшие в прошлом сезоне на юниорском уровне Петр Гуменник и обладатель золота юниорского чемпионата мира Андрей Мозалев. Бронзовый призер взрослого мирового первенства Михаил Коляда включен в состав резервной команды.

Состав основной команды в парном катании выглядит следующим образом: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина/Александр Галлямов; Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин; Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов; Алина Пепелева/Роман Плешков; Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В танцах на льду в состав вошли дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов; Александра Степанова/Иван Букин; Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро; Анабель Морозова/Андрей Багин; Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин; Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Наконец-то РПЛ возвращается! Рестарт — 21 июня
Футбол в условиях коронавируса. Инструкция из Германии
Месси рассказал о своём физическом состоянии после изоляции
Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он выжил в аварии и крушил топов
Футболист «Ислочи» сообщил, что игроки клуба заражены
Самое необычное дерби: прогноз на матч «Боруссия» Д — «Шальке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь