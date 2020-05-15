Плющенко заявил, что договорился о сотрудничестве с хореографами «Большого театра»

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами, — сказал Плющенко. — К работе в академии также будут привлечены и хореографы “Большого театра”, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам».