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15:07 (мск), источник: ТАСС

Плющенко заявил, что договорился о сотрудничестве с хореографами «Большого театра»

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен в предстоящем сезоне работать как с постоянными хореографами своей академии, так и с приглашенными специалистами из-за рубежа, а также хореографами «Большого театра». Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

Как ранее сообщил Плющенко ТАСС, в его академию «Ангелы Плющенко» перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Этери Тутберидзе с юниорами.

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это и постоянные, и приглашенные — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами, — сказал Плющенко. — К работе в академии также будут привлечены и хореографы “Большого театра”, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам».

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