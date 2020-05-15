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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова рассказала о случае, который заставил ее расплакаться в эфире

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как однажды расплакалась в прямом эфире во время выступления российской фигуристки.

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Источник: РИА "Новости"

По словам тренера этот случай произошел во время выступления российской фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчане.

«На Олимпийских играя я не смогла себя сдержать, я очень плакала, когда каталась Женя Медведева. Она из себя вынула душу просто, а заодно и из нас. Она каталась до слез. Все до последнего вздоха она отдала этой программе. Я очень плакала и это было в эфире, через слезы говорила», — сказала Тарасова в интервью для YouTube-канала «Один дома».

Также специалист добавила, что после эфира ее наказали, а некоторые люди «писали разные глупости».

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