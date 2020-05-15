Тарасова рассказала о случае, который заставил ее расплакаться в эфире

«На Олимпийских играя я не смогла себя сдержать, я очень плакала, когда каталась Женя Медведева. Она из себя вынула душу просто, а заодно и из нас. Она каталась до слез. Все до последнего вздоха она отдала этой программе. Я очень плакала и это было в эфире, через слезы говорила», — сказала Тарасова в интервью для YouTube-канала «Один дома».