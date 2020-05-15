Тарасова рассказала о своих приятных занятиях на карантине: Получаю колоссальное удовольствие

«Плохо, что мы не можем общаться, выйти погулять. А в остальном… Месяц сидим, месяц отпуска — ну что в этом плохого?! Все говорят, что так устали, прям с ног валятся. А тут все сидят дома, пьют чай, все перебрали, везде пыль смахнули. Не мы одни такие — весь мир так. Я не живу сейчас по расписанию. Живу, наверное, так, как люди живут на пенсии. Могу себе позволить подольше поспать, потому что не нужно никуда ходить, и это самое приятное время. Проснешься, в постели поваляешься, включишь телек и что-то посмотришь, или возьмешь книжку, или посидишь в интернете, чтобы узнать, что за день произошло в твоей сфере деятельности. Когда ты работаешь, то у тебя все по расписанию, а сейчас прекрасное время без расписания. Стараюсь не давать себе покоя, но и не могу сказать, что что-то делаю. Делаю какие-то приятные для себя вещи. Например, мне мой друг Женя Баранкин посоветовал потрясающую книгу — таким языком написана! Это книга Соломона Волкова “Большой театр”. Вышла не так давно. Я получаю от нее колоссальное удовольствие», — сказала 73-летняя Тарасова.