Тарасова рассказала о своих приятных занятиях на карантине: Получаю колоссальное удовольствие
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала интервью
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала интервью
«Плохо, что мы не можем общаться, выйти погулять. А в остальном… Месяц сидим, месяц отпуска — ну что в этом плохого?! Все говорят, что так устали, прям с ног валятся. А тут все сидят дома, пьют чай, все перебрали, везде пыль смахнули. Не мы одни такие — весь мир так. Я не живу сейчас по расписанию. Живу, наверное, так, как люди живут на пенсии. Могу себе позволить подольше поспать, потому что не нужно никуда ходить, и это самое приятное время. Проснешься, в постели поваляешься, включишь телек и
По состоянию на 15 мая в России было зафиксировано 262 843 заболевших коронавирусом. 58 226 выздоровели, а 2418 — умерли.