Трусова: Только в России смена тренера вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений

Источник: Sport24

Ранее Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе. Накануне она опубликовала пост в инстаграме, в котором впервые лично объяснила причины смены тренера.

«Согласна, что смена тренера — шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.

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