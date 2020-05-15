Трусова: Только в России смена тренера вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений

Ранее Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе. Накануне она опубликовала пост в инстаграме, в котором впервые лично объяснила причины смены тренера.
«Согласна, что смена тренера — шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.
Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта). Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед. Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений, — цитирует Трусову figureskating-online.com.