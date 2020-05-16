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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала вступилась за обвиненного в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

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Во время ток-шоу «Пусть говорят» блогер Елена Родина заявила, что ранее Ягудин «пил и вместе с актером Маратом Башаровым бейсбольными битами избивал журналистов». Тарасова опровергла эту информацию. «Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», — отметила она.

В апреле 2019 года Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем его спасла Тарасова.

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Фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх-2002. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.

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