Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина

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Во время ток-шоу «Пусть говорят» блогер Елена Родина заявила, что ранее Ягудин «пил и вместе с актером Маратом Башаровым бейсбольными битами избивал журналистов». Тарасова опровергла эту информацию. «Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», — отметила она.

В апреле 2019 года Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем его спасла Тарасова.

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