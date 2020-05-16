Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала вступилась за обвиненного в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала вступилась за обвиненного в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.
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В апреле 2019 года Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем его спасла Тарасова.
Фигурист стал олимпийским чемпионом на Играх-2002. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.