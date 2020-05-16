Два турнира ISU по фигурному катанию в Словакии в сентябре отменены из-за коронавируса
ТАСС, 16 мая. Федерация фигурного катания Словакии приняла решение об отмене двух сентябрьских международных турниров. Об этом сообщает
ТАСС, 16 мая. Федерация фигурного катания Словакии приняла решение об отмене двух сентябрьских международных турниров. Об этом сообщает
Отменены этап
Рабочая группа ISU по формированию календаря работает над последствиями отмены данных турниров и в скором времени примет решение.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Словакии зафиксировано почти 1,5 тыс. случаев заражений, 28 человек умерли.