Два турнира ISU по фигурному катанию в Словакии в сентябре отменены из-за коронавируса

Отменены этап Гран-при среди юниоров в Кошице ( 2—5 сентября ) и турнир серии «Челленджер» «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе ( 16—19 сентября ).

Рабочая группа ISU по формированию календаря работает над последствиями отмены данных турниров и в скором времени примет решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Словакии зафиксировано почти 1,5 тыс. случаев заражений, 28 человек умерли.