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15:11 (мск), источник: ТАСС

Два турнира ISU по фигурному катанию в Словакии в сентябре отменены из-за коронавируса

ТАСС, 16 мая. Федерация фигурного катания Словакии приняла решение об отмене двух сентябрьских международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 564 286+119 616
Скончалось308 211+5 718
Выздоровело1 650 072+61 214

Отменены этап Гран-при среди юниоров в Кошице (2—5 сентября) и турнир серии «Челленджер» «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе (16—19 сентября).

Рабочая группа ISU по формированию календаря работает над последствиями отмены данных турниров и в скором времени примет решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Словакии зафиксировано почти 1,5 тыс. случаев заражений, 28 человек умерли.

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