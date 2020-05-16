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16:12 (мск), источник: Sport24

Медведева пожаловалась на СМИ: Растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева отреагировала на заголовки новостей с ее высказываниями в СМИ.

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13
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13
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20-летняя спортсменка выложила в инстаграм-сторис фотографию, на которой она сидит с телефоном в руках.

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«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл :)», — написала Медведева.

Сегодня Медведева в прямом эфире в инстаграме чемпиона Европы Флорана Амодио в частности рассказала, почему решила уйти к Брайану Орсеру.

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