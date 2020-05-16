Медведева пожаловалась на СМИ: Растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

20-летняя спортсменка выложила в инстаграм-сторис фотографию, на которой она сидит с телефоном в руках.

«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл :)», — написала Медведева.

Сегодня Медведева в прямом эфире в инстаграме чемпиона Европы Флорана Амодио в частности рассказала, почему решила уйти к Брайану Орсеру.