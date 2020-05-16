Медведева пожаловалась на СМИ: Растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл
Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева отреагировала на заголовки новостей с ее высказываниями в СМИ.
Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева отреагировала на заголовки новостей с ее высказываниями в СМИ.
20-летняя спортсменка выложила в
«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл :)», — написала Медведева.
Сегодня Медведева в прямом эфире в инстаграме чемпиона Европы Флорана Амодио в частности рассказала, почему решила уйти к Брайану Орсеру.