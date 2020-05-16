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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на оскорбления трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной и пожалела ее.

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Ранее Тарасова в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заявила, что Роднина отправляла на турнир в Австралию бывшую фигуристку Елену Черкасскую, несмотря на то, что у той был рак. Роднина заявила Sport24, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

Заслуженный тренер ответила, что говорит о 2001-м, а Роднина, очевидно, — о 1980-х. «Так что она дура законченная!» — сказала Тарасова.

Она добавила, что ей жалко Роднину.

16 марта также сообщалось, что Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина. «Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», — отметила она.

Конфликт Тарасовой и Родниной прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках России. Президент организации Александр Горшков заявил, что ему обидно видеть подобные взаимные упреки.

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