«Ушла от Тутберидзе, чтобы слышать и быть услышанной». Медведева об Орсере, Канаде и травмах
Женя побывала в эфире у французского фигуриста.
Женя побывала в эфире у французского фигуриста.
Российская фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире в инстаграме ответила на вопросы чемпиона Европы Флорана Амодьо. Приводим главные цитаты российской фигуристки.
Заняла третье место, фотографии остались в Москве. Помню, что вообще не нервничала, ничего не понимала. Первый тройной сделала в 9 лет, это был сальхов.
Помню ли я первый чемпионат России? На днях пересмотрела свое выступление. Такое чистое катание, боже! В конце прыгнула тройной флип — двойной тулуп и двойной аксель. Но я была совсем малышом. Это были смешные, веселые моменты. Остались приятные воспоминания. Именно после этого я поняла, что хочу заниматься фигурным катанием. На первых международных соревнованиях я была уверена в себе.
Олимпийский сезон получился одним из самых сложных в моей карьере — сломала ногу незадолго до первых стартов. Каталась со сломанной ногой все соревнования. Потом во время травмы было тяжело видеть, как люди выигрывают вместо тебя. Но сейчас я отпустила ситуацию, у меня новая жизнь. Я не была бы такой, если бы не Олимпиада в Корее. После сезона я обнаружила, что у меня еще одна травма — спины.
Сначала было действительно тяжело, все в новой обстановке для меня было
В Москве велась постоянная работа, лед, лед, лед, не было времени на восстановление. В Канаде все построено
Когда я решила все изменить, то Орсер был единственным вариантом для меня. Почему? Я уезжала из России не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я самая сильная фигуристка. Я лишь хотела работать с тренером, как с другом.
Продолжайте болеть за меня и следить за фигурным катанием, хоть еще сейчас и не так много, как хотелось бы. Мы надеемся, что мир скоро встанет обратно на свои рельсы и мы снова насладимся соревнованиями и увидимся с вами лично. Спасибо всем большое, всем очень благодарна. И оставайтесь здоровыми.