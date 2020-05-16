Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
21
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
20:00 (мск), источник: Sport24

«Ушла от Тутберидзе, чтобы слышать и быть услышанной». Медведева об Орсере, Канаде и травмах

Женя побывала в эфире у французского фигуриста.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Российская фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире в инстаграме ответила на вопросы чемпиона Европы Флорана Амодьо. Приводим главные цитаты российской фигуристки.

Во время загрузки произошла ошибка.

О первом соревновании

Заняла третье место, фотографии остались в Москве. Помню, что вообще не нервничала, ничего не понимала. Первый тройной сделала в 9 лет, это был сальхов.

Помню ли я первый чемпионат России? На днях пересмотрела свое выступление. Такое чистое катание, боже! В конце прыгнула тройной флип — двойной тулуп и двойной аксель. Но я была совсем малышом. Это были смешные, веселые моменты. Остались приятные воспоминания. Именно после этого я поняла, что хочу заниматься фигурным катанием. На первых международных соревнованиях я была уверена в себе.

Во время загрузки произошла ошибка.

О травмах

Олимпийский сезон получился одним из самых сложных в моей карьере — сломала ногу незадолго до первых стартов. Каталась со сломанной ногой все соревнования. Потом во время травмы было тяжело видеть, как люди выигрывают вместо тебя. Но сейчас я отпустила ситуацию, у меня новая жизнь. Я не была бы такой, если бы не Олимпиада в Корее. После сезона я обнаружила, что у меня еще одна травма — спины.

Во время загрузки произошла ошибка.

О переходе к Орсеру

Сначала было действительно тяжело, все в новой обстановке для меня было по-настоящему новым. Поначалу мне было очень сложно говорить по-английски, мой мозг был так истощен. Но трудный период прошел довольно быстро, спустя две недели я чувствовала себя прекрасно.

В Москве велась постоянная работа, лед, лед, лед, не было времени на восстановление. В Канаде все построено по-другому. И главное — я хочу сказать осторожно, но мы с Брайаном друзья. Мы говорим, он меня слышит. Я за этим и ушла — чтобы слышать и быть услышанной.

Когда я решила все изменить, то Орсер был единственным вариантом для меня. Почему? Я уезжала из России не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я самая сильная фигуристка. Я лишь хотела работать с тренером, как с другом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обращение к болельщикам

Продолжайте болеть за меня и следить за фигурным катанием, хоть еще сейчас и не так много, как хотелось бы. Мы надеемся, что мир скоро встанет обратно на свои рельсы и мы снова насладимся соревнованиями и увидимся с вами лично. Спасибо всем большое, всем очень благодарна. И оставайтесь здоровыми.

Читайте также
 Жена украинского футболиста выложила соблазнительное фото в нижнем белье
«Сказал: «Накачай попу». И у нее все пошло». Раскрыт секрет успеха Канделаки
Футбол вернулся! Холанд забил первый гол в топ-5 после пандемии
Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» из-за Семина
«Зенит» обсудит контракты игроков после решения правительства
Футболист «Локомотива» заразился коронавирусом
Тарасова пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной»
Российские футбольные клубы начинают тренироваться нелегально
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь