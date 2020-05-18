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22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, отмечающая 18 мая день рождения, выложила фотографии полученных подарков в сториз на своей странице Instagram.

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23
фотографии

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями. Кроме того, она поблагодарила всех за поздравления.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Также в команде оказались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Загитова объявила о временном уходе из спорта в декабре 2019-го. Она не выступала на турнирах в нынешнем сезоне, но участвовала в ледовых шоу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посчитала, что спортсменка не сумеет вернуться в состав олимпийской команды.

Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также в финале Гран-при.

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