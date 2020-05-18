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16:33 (мск), источник: Sport24

Путин поздравил Загитову с 18-летием

Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с днем рождения. 18 мая олимпийской чемпионке Пхенчхана исполнилось 18 лет.

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«Уважаемая Алина Ильназовна! Поздравляю Вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни. Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в правительственной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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