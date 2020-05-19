Татьяна Тарасова: Плющенко должен показать, какой он тренер

Источник: РИА "Новости"

В интервью «Ленте.ру» она рассказала, что думает о тренерских амбициях Евгения Плющенко, каково будущее Алины Загитовой и Евгении Медведевой, чем опасна вызванная коронавирусом пауза, а также объяснила, почему Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе и как относиться к критике этой группы.

— Как проводите время на самоизоляции? Удается отдохнуть?

— Да как все люди и провожу. Никуда не хожу, в редких случаях только. В банк, например. Сегодня первый раз вот возле банка в магазин зашла (разговор состоялся 12 мая — прим. «Ленты.ру»). Занимаюсь тем же, чем и все. Кино смотрю, читаю, кофе пью, на вопросы журналистов отвечаю чуть ли не каждый день. Мы как на работе. (смеется).

— Больше всего вопросов, наверное, по поводу перехода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Как вам Плющенко в роли тренера?

— Женя должен показать, какой он тренер. Увидим.

Александра Трусова | Источник: РИА

— Его сейчас довольно резко критикуют и упрекают в том, что пока он не воспитал ни одного чемпиона.

— Ну так он только начал работать! Кого он должен был воспитать? Он сам себя воспитал. Это взрослый человек и большой чемпион, который взялся тренировать фантастическую девочку. Мы знаем, что эта девочка умеет. Посмотрим, как она будет развиваться, будет у нее прогресс или регресс… Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал.

— Не рано он взял на себя эту ответственность?

— Я сама стала тренировать в 19 лет, так что не считаю, что это рано. Он уже не маленький мальчик.

— И все-таки, как спортсменка, которая поставила миру планку в пять четверных прыжков в произвольной программе, могла психологически не справиться с конкуренцией в группе Тутберидзе? Разве это не странно?

— Почему это странно? Это вообще разные вещи. Я же не ее тренер, так что могу судить только по тренировкам перед соревнованиями, а там все находятся в конкуренции. Девочка, видимо, захотела индивидуальной работы. Мы Трусову видели, долго ею восхищались, она со своими тренерами первая делала то, что не делал ни один человек в мире, и выигрывала. Что будет дальше, будет видно.

— Есть закономерность в том, что группу Тутберидзе покидают ведущие спортсмены?

— Я об этом не думаю. Тутберидзе — отличный тренер, она воспитала целую плеяду выдающихся одиночников, которые захватили весь мир. Весь мир равняется на ее группу. И коллектив у них очень слаженный. То, что сделала Этери, непросто сделать, это работа не месяца, не двух и не пяти лет даже. Она, кажется, уже лет 20 занимается этим и постоянно повышает свой уровень. Тутберидзе ошеломила всех, никто такого не делал до нее. Она первая со своими девочками.

Этери Тутберидзе | Источник: РИА

— Весь мир равняется, но после чемпионата Европы-2020 в Граце методы Тутберидзе раскритиковали в Германии и Финляндии. А там ведь и конкуренток у россиянок нет.

— Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается?

— Это зависть, наверное.

— Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно.

— Но у нас принято отбиваться от этой критики, отвечать на нее — стоит ли это делать?

— Не знаю. Я бы не обращала внимания и шла дальше. Еще тратить на них время! На кого? На Кииру Корпи? (В марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры» — прим. «Ленты.ру».) Она была красавица, красавица и есть, но это не дает ей права рассуждать о том, в чем она, как мне кажется, не разбирается. Просто не имеет понятия!

— Вы говорили, что критика иностранцев в адрес российских фигуристов понятна, потому что за рубежом нет такой системы подготовки, как у нас. Чем, если объяснять простым языком, отличается подход отечественной школы?

— У нас, когда дети приходят в четыре года, они сразу выходят на лед и начинают четыре-пять раз в неделю кататься, три-четыре раза ходить на хореографию и столько же — на общую и специальную физическую подготовку. И дальше профессиональные люди ведут их. Каждого, кто вступил на лед! Такой системы нет нигде в мире.

— Но россиянки стали выигрывать только 20 лет назад (первой российской чемпионкой мира стала Мария Бутырская в 1999 году — прим. «Ленты.ру»). Почему вдруг?

— Научились! Не сразу, не вдруг.

— А у кого учились?

— У всего мира. Мы и о танцах на льду не имели понятия сначала, а потом держали эти танцы и никому не давали пройти. Кто хочет научиться — научится. Ну и надо сказать, что руководство нашей страны много помогает в работе с детьми и, что еще важнее, — со взрослыми талантами. В нашем виде спорта в России практически все бесплатно, это тоже большой плюс.

— Остается надеяться, эта поддержка никуда не пропадет.

— Нет. Это было и в Советском Союзе тоже. Не нужно рушить все до основания, зачем? Хорошие вещи надо брать с собой.

Алина Загитова | Источник: РИА

— Давайте поговорим об Алине Загитовой. В последние месяцы она занята шоу, фотосессиями, учебой.

— А что ей делать — школу не заканчивать, что ли? Девочка же должна поступить в институт. Она в своей карьере очень многое сделала и имеет право передохнуть.

— Как считаете, в следующем сезоне она вернется?

— Захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. И ей ведь всего 17 лет (18 мая фигуристка отпраздновала совершеннолетие — прим. «Ленты. ру»). Она все выиграла, а дальше — учеба, работа. Работа разная и интересная. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же красавица настоящая!

Евгения Медведева | Источник: AP

— А Евгения Медведева? Что ждет ее?

— Женю очень любят в мире, у нее высокий рейтинг, ее тоже ждет интересная жизнь. Да и потом, она никуда не уходила. Если через год сделают, чтобы детьми считались спортсмены до 17−18 лет, то взрослые нормально будут кататься. Сейчас, конечно, детей не перепрыгнешь, многооборотные прыжки стоят очень дорого.

— Вот Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры в марте 2020-го, хотя не соревновалась уже давно и много лечилась. Есть какой-то рецепт, как завершить карьеру вовремя?

— У каждого по-своему. Аделина ведь сначала работала в разных шоу, и было очень хорошо. Четыре года проработала. Потом начались какие-то болезни, травмы. Началась другая жизнь, много рекламы, везде приглашают. А катание она не забрасывала, и катается она, кстати, очень красиво и прыгает очень неплохо до сих пор.

Аделина Сотникова | Источник: РИА

— Но обидно за нее? Ведь последние годы смазанными получились.

— Почему за нее должно быть обидно? Ей вот за себя очень радостно, она живет той жизнью, которой хочет. Осталась в профессии¸ мне кажется, это похвально. Может, еще задумаются и начнут проводить профессиональные чемпионаты Европы и мира. И будут выступать и она, и Юля Липницкая. Сейчас все продолжают работать, никто не пропал.

— Каким вам представляется фигурное катание будущего? Куда его развитие зайдет?

— Выше, дальше, быстрее, интереснее, вот и все! (смеется) Предела нет.

— А если бы в этом сезоне состоялся чемпионат мира, на чью победу в женском одиночном катании вы бы поставили?

— Я не гадалка. Не могу сказать, потому что считаю, что это неправильно. Не хочу своим мнением, которое считается авторитетным, кого-то выделять. Все готовятся к Олимпийским играм, а там всегда бывают сюрпризы, как было с теми же Сотниковой и Липницкой или с Тарой Липински (американка триумфально выиграла Олимпийские игры в 1998 году в возрасте 15 лет 255 дней — прим. «Ленты.ру»).

— Вы говорили, что российские фигуристы могут без борьбы отдать Олимпийские игры в 2022 году, так как многое потеряют на фоне китайцев, южнокорейцев и японцев, которым разрешено тренироваться во время пандемии коронавируса.

— Если мы еще пару месяцев посидим на карантине, не знаю, как будем возвращаться. Будет тяжело.

— Неужели эта пауза действительно может так сильно сказаться на расстановке сил в мировом фигурном катании?

— А почему нет? Не во всех видах мы на лидирующих позициях.

— Возьмем парное и женское одиночное катание.

— Шкуру неубитого медведя делить неправильно. Говорят, что Олимпийские игры — это лучшая реклама, потому что за нее не надо платить, уже все оплачено. Если ты там, значит, с тобой все в порядке. Но это соревнования, они непредсказуемы и потому интересны. Конечно, хотелось бы, чтобы никто ничего не отменял и этого кошмара с коронавирусом не было.

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— Как избежать последствий происходящего и можно ли их вообще избежать?

— Я же не врач. Да и ни один человек не может взять на себя ответственность и решить, как лучше сделать. Почему так, а не иначе? Пока что надо соблюдать дистанцию, носить маски, перчатки. Можно было бы начать тренироваться по несколько человек на льду — так, чтобы не контактировать. Направить врачей, которые бы проверяли каждый день на коронавирус при входе. Так бы и продолжали потихоньку кататься, готовиться к новому сезону. Ну, а через месяц или два уже вошли бы в привычный режим. В конце августа же начнутся уже юниорские этапы Гран-при. Это все не за горами.

— Как бы вы работали со своими учениками на самоизоляции?