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10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова назвала причину ухода Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» прокомментировала переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

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По словам специалиста, Трусовой, по всей видимости, захотелось индивидуальной работы. Тарасова подчеркнула при этом, что Плющенко, начав работу с фигуристкой, взял на себя «ответственность перед всем миром».

«Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. В его случае — пан или пропал», — заметила она.

Также Тарасова отметила, что нельзя считать, что Плющенко рано взял на себя эту ответственность.

«Я сама стала тренировать в 19 лет, так что не считаю, что это рано», — заключила Тарасова.

О переходе Трусовой в академию Плющенко стало известно 6 мая. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020.

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