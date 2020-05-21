Мария Бутырская: Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса

«Сейчас такое время. Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса. Возможно, у неё есть желание продолжить профессиональную карьеру. 18 лет — это ещё молодой возраст, даже для фигурного катания. Она очень хорошая спортсменка, с нужным характером. Но я по себе знаю, что чем ты старше, тем больше тебе нужно работать. В 15 лет всё получается легче. Если Алина с этим справится, то всё удастся. У неё есть все данные для того, чтобы бороться с нашими нынешними лидерами. Она прошла проблему возраста, сейчас всё должно устаканиться. Паши, работай, и результат придёт. Есть пример Лизы Туктамышевой, которая в более взрослом возрасте выучила четверной прыжок. Здесь нет преград, особенно для Алины. А дальше всё будет зависеть от неё», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.