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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Бутырская: Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская не исключила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вернётся в фигурное катание, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад.

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Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке карьеры. Позавчера, 18 мая, фигуристке исполнилось 18 лет.

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«Сейчас такое время. Загитова может соскучиться по фигурному катанию после коронавируса. Возможно, у неё есть желание продолжить профессиональную карьеру. 18 лет — это ещё молодой возраст, даже для фигурного катания. Она очень хорошая спортсменка, с нужным характером. Но я по себе знаю, что чем ты старше, тем больше тебе нужно работать. В 15 лет всё получается легче. Если Алина с этим справится, то всё удастся. У неё есть все данные для того, чтобы бороться с нашими нынешними лидерами. Она прошла проблему возраста, сейчас всё должно устаканиться. Паши, работай, и результат придёт. Есть пример Лизы Туктамышевой, которая в более взрослом возрасте выучила четверной прыжок. Здесь нет преград, особенно для Алины. А дальше всё будет зависеть от неё», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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