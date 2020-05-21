От золота Олимпиады до богатейшей из кремлевских жен. Татьяна Навка родилась на Украине, а стала звездой в России

Имя Татьяны Навки всегда на слуху — жена Пескова, организатор ледовых шоу, эксперт в фигурном катании, чьи комментарии часто появляются в СМИ. Вспоминаем, с чего начинался ее путь, когда пришла популярность, и что происходит со знаменитой фигуристкой прямо сейчас.

Спортивная карьера Татьяны Навки началась в Украине, где под руководством Тамары Ярчевской и Александра Рогожина она выиграла национальный чемпионат среди юниоров. Тогда ей было 12 и начался пубертат…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4PgE08JWvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4PgE08JWvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4PgE08JWvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-30T12:23:12+00:00">30 Окт 2019 в 5:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За лето 1987 года спортсменка прибавила в росте на 14 см, координация разладилась, прыжки перестали получаться. Мама Татьяны, Раиса Анатольевна, приняла решение не только перевести дочь в танцы, но и переехать тренироваться в Москву. Навку поставили в пару с Самвелом Гезаляном, вскоре дуэт отправился в США — тренеру Наталье Дубовой предложили открыть свою школу в Лейк-Плэсиде.

Выступая за СССР и Белоруссию (после распада Союза пара перешла под флаг именно этой страны), Навка и Гезалян начали добиваться успехов на международном уровне.

В сезоне 1991/92 они выиграли Skate America и Nations Cup, в 1993 и 1994 были серебряными медалистами этапов в Канаде и Японии. Однако на главных стартах дуэт выше 4-го места не поднимался. В 1995 году по личным причинам пара распалась.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlLPgGNBKEV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlLPgGNBKEV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlLPgGNBKEV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-13T14:44:56+00:00">13 Июл 2018 в 7:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующим партнером Навки стал Николай Морозов. Их дуэт прекратил существование через 2 года после объединения — побеждала пара только на чемпионатах Белоруссии и мемориале Карла Шефнера, челленджере тех времен.

Всех своих самых главных титулов Татьяна добилась с Романом Костомаровым. Партнера для Навки посоветовал Александр Жулин, впоследствии ставший ее первым мужем. Отношения с Александром начались еще в Лейк-Плэсиде в 1994, а через 6 лет пара вступила в брак. Первые несколько лет для Навки и Костомарова были нестабильными — сначала тренер Наталья Линичук посоветовала Роману в пару Анну Семенович, и фигурист послушался ее, потом Татьяна была беременна первой дочерью. Однако в 2000 году дуэт вновь сошелся и началось их восхождение к Олимпу.

Два года потребовалось дуэту, чтобы стать первой парой России, заменив вице-чемпионов Олимпиады-2002 Авербуха и Лобачеву.

На той же Олимпиаде дуэт Жулина стал 10-м. В 2003 Роман и Татьяна стали чемпионами России, бронзовыми медалистами чемпионата Европы, а с сезона 2003−2004 они стали лучшей парой мира. Их консультировали прославленные тренеры Татьяна Тарасова и Елена Чайковская.

Близился Турин, и нужна была особая, чемпионская программа. Такой стала легендарная «Кармен», поставленная Татьяной Дручининой и вдохновленная Майей Плисецкой, которая лично отметила «убедительность и страсть» образа Навки. На своей четвертой Олимпиаде Татьяна наконец получила золото. После Игр Навка и Костомаров завершили карьеру.

Как и многие спортсмены, они стали выступать в шоу. В 2006 Татьяна вместе с мужем вернулась в Россию. Она принимала участие в «Звездах на льду», «Ледниковом периоде», «Льде и пламени». В 2008 году брак с Жулиным фактически прекратился, после Навке приписывают отношения с Маратом Башаровым и Алексеем Воробьевым, коллегами спортсменки по шоу.

В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Через четыре года у пары родилась дочь Надежда, а в 2015 они сыграли свадьбу. В промежутке Татьяна успела стать доверенным лицом Владимира Путина и послом Олимпиады в Сочи. Навка стала третьей женой Пескова, у которого от предыдущих браков осталось еще четверо взрослых детей. После замужества с пресс-секретарем президента Навку стали часто обвинять в денежных махинациях. Татьяна признана самой богатой из «кремлевских жен».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8j9I1lgLdS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8j9I1lgLdS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8j9I1lgLdS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-14T21:07:33+00:00">14 Фев 2020 в 1:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Навка не ограничилась одним лишь участием в ледовых шоу, она стала их организовывать. Первым продуктом Татьяны стал мюзикл «Руслан и Людмила», премьера которого состоялась зимой 2017−2018. Другие постановки Navka Show — балет на льду «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Золушка».

Сейчас Татьяна воспитывает дочь Надежду, которая тоже занимается фигурным катанием, готовит новые ледовые постановки, участвует в телевизионных шоу и «наслаждается каждым этапом жизни, семьей и профессией».