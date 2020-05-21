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08:56 (мск), источник: Sport24

От золота Олимпиады до богатейшей из кремлевских жен. Татьяна Навка родилась на Украине, а стала звездой в России

Как складывались карьера и жизнь чемпионки Турина-2006.

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Имя Татьяны Навки всегда на слуху — жена Пескова, организатор ледовых шоу, эксперт в фигурном катании, чьи комментарии часто появляются в СМИ. Вспоминаем, с чего начинался ее путь, когда пришла популярность, и что происходит со знаменитой фигуристкой прямо сейчас.

Спортивная карьера Татьяны Навки началась в Украине, где под руководством Тамары Ярчевской и Александра Рогожина она выиграла национальный чемпионат среди юниоров. Тогда ей было 12 и начался пубертат…

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За лето 1987 года спортсменка прибавила в росте на 14 см, координация разладилась, прыжки перестали получаться. Мама Татьяны, Раиса Анатольевна, приняла решение не только перевести дочь в танцы, но и переехать тренироваться в Москву. Навку поставили в пару с Самвелом Гезаляном, вскоре дуэт отправился в США — тренеру Наталье Дубовой предложили открыть свою школу в Лейк-Плэсиде.

Выступая за СССР и Белоруссию (после распада Союза пара перешла под флаг именно этой страны), Навка и Гезалян начали добиваться успехов на международном уровне.

В сезоне 1991/92 они выиграли Skate America и Nations Cup, в 1993 и 1994 были серебряными медалистами этапов в Канаде и Японии. Однако на главных стартах дуэт выше 4-го места не поднимался. В 1995 году по личным причинам пара распалась.

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Следующим партнером Навки стал Николай Морозов. Их дуэт прекратил существование через 2 года после объединения — побеждала пара только на чемпионатах Белоруссии и мемориале Карла Шефнера, челленджере тех времен.

Всех своих самых главных титулов Татьяна добилась с Романом Костомаровым. Партнера для Навки посоветовал Александр Жулин, впоследствии ставший ее первым мужем. Отношения с Александром начались еще в Лейк-Плэсиде в 1994, а через 6 лет пара вступила в брак. Первые несколько лет для Навки и Костомарова были нестабильными — сначала тренер Наталья Линичук посоветовала Роману в пару Анну Семенович, и фигурист послушался ее, потом Татьяна была беременна первой дочерью. Однако в 2000 году дуэт вновь сошелся и началось их восхождение к Олимпу.

Два года потребовалось дуэту, чтобы стать первой парой России, заменив вице-чемпионов Олимпиады-2002 Авербуха и Лобачеву.

На той же Олимпиаде дуэт Жулина стал 10-м. В 2003 Роман и Татьяна стали чемпионами России, бронзовыми медалистами чемпионата Европы, а с сезона 2003−2004 они стали лучшей парой мира. Их консультировали прославленные тренеры Татьяна Тарасова и Елена Чайковская.

Близился Турин, и нужна была особая, чемпионская программа. Такой стала легендарная «Кармен», поставленная Татьяной Дручининой и вдохновленная Майей Плисецкой, которая лично отметила «убедительность и страсть» образа Навки. На своей четвертой Олимпиаде Татьяна наконец получила золото. После Игр Навка и Костомаров завершили карьеру.

Как и многие спортсмены, они стали выступать в шоу. В 2006 Татьяна вместе с мужем вернулась в Россию. Она принимала участие в «Звездах на льду», «Ледниковом периоде», «Льде и пламени». В 2008 году брак с Жулиным фактически прекратился, после Навке приписывают отношения с Маратом Башаровым и Алексеем Воробьевым, коллегами спортсменки по шоу.

В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Через четыре года у пары родилась дочь Надежда, а в 2015 они сыграли свадьбу. В промежутке Татьяна успела стать доверенным лицом Владимира Путина и послом Олимпиады в Сочи. Навка стала третьей женой Пескова, у которого от предыдущих браков осталось еще четверо взрослых детей. После замужества с пресс-секретарем президента Навку стали часто обвинять в денежных махинациях. Татьяна признана самой богатой из «кремлевских жен».

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Навка не ограничилась одним лишь участием в ледовых шоу, она стала их организовывать. Первым продуктом Татьяны стал мюзикл «Руслан и Людмила», премьера которого состоялась зимой 2017−2018. Другие постановки Navka Show — балет на льду «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Золушка».

Сейчас Татьяна воспитывает дочь Надежду, которая тоже занимается фигурным катанием, готовит новые ледовые постановки, участвует в телевизионных шоу и «наслаждается каждым этапом жизни, семьей и профессией».

По крайней мере, так было до того, как Татьяна и ее муж, Дмитрий Песков, заболели коронавирусом. Оба идут на поправку прямо сейчас, но Татьяне все это дается гораздо легче, чем супругу.

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