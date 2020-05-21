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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Навка поборола коронавирус и рассказала о состоянии Пескова

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка рассказала, что поборола коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо. «Все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», — добавила фигуристка.

Она также прокомментировала состояние своего супруга. «Идет на поправку, но еще в больнице», — отметила Навка.

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Ранее Песков описал течение болезни. По его словам, в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, затем повысилась температура. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

О заражении представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у Навки. Помимо Пескова, коронавирус обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

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