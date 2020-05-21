Навка поборола коронавирус и рассказала о состоянии Пескова

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо. «Все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», — добавила фигуристка.

Она также прокомментировала состояние своего супруга. «Идет на поправку, но еще в больнице», — отметила Навка.

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Ранее Песков описал течение болезни. По его словам, в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, затем повысилась температура. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.