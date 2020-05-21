Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13:52 (мск), источник: ТАСС

Татьяну Навку выписали из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию была госпитализирована с супругом Дмитрием Песковым в связи с заражением коронавирусом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы, куда была госпитализирована с супругом Дмитрием Песковым в связи с заражением коронавирусом. Об этом Навка в четверг сообщила ТАСС.

Навка и Песков были госпитализированы 12 мая.

«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», — рассказала Навка.

Число выздоровевших пациентов с начала мая в России возросло в восемь раз, с 11 619 до 92 681. За сутки вылечились еще 7 289 человек, всего за три недели — 81 062.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Тренер Логинова уезжает в Болгарию. Чем это грозит биатлону РФ
Сцена «Брата-2» на тренировке «Питтсбурга» по кадрам (фото)
Тихонов о Губерниеве: В высоком доме чаще бывает чердак запущен
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Надежный партнер в хоккее и жизни. Умер советский чемпион ОИ
Защитник сборной России продлил контракт с клубом КХЛ СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь