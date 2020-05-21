Татьяну Навку выписали из больницы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию была госпитализирована с супругом Дмитрием Песковым в связи с заражением коронавирусом.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию была госпитализирована с супругом Дмитрием Песковым в связи с заражением коронавирусом.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы, куда была госпитализирована с супругом Дмитрием Песковым в связи с заражением коронавирусом. Об этом Навка в четверг сообщила ТАСС.
Навка и Песков были госпитализированы 12 мая.
«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», — рассказала Навка.
Число выздоровевших пациентов с начала мая в России возросло в восемь раз, с 11 619 до 92 681. За сутки вылечились еще 7 289 человек, всего за три недели — 81 062.