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13:53 (мск), источник: ТАСС

Источник: Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в частности школа фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», — сообщил источник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В ней занимаются, в частности, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов.

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