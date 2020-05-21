Источник: Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

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Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в частности школа фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», — сообщил источник.

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