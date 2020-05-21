Источник: Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в частности школа фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, приостановлена
«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», — сообщил источник.
Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В ней занимаются, в частности, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов.