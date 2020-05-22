Щербакова рассказала о методах работы Тутберидзе
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе поддерживает своих учениц и методах ее работы.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе поддерживает своих учениц и методах ее работы.
В пятницу фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова провели совместную тренировку в прямом эфире Instagram.
«Она знает, как найти правильный подход к спортсмену, знает всегда, что требовать. Иногда, конечно, чтобы добиться от спортсмена лучшего, нужно
При этом Косторная отметила, что требовательность Тутберидзе обусловлена ее перфекционизмом в работе.