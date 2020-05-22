Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шахтер С
Белшина
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Фрайбург
Вердер
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова рассказала о методах работы Тутберидзе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе поддерживает своих учениц и методах ее работы.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно дебютировала на первом взрослом Гран-при, выиграв золото.

В пятницу фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова провели совместную тренировку в прямом эфире Instagram.

«Она знает, как найти правильный подход к спортсмену, знает всегда, что требовать. Иногда, конечно, чтобы добиться от спортсмена лучшего, нужно где-то надавить. Конечно, где-то она поддерживает нас, всегда с нами», — рассказала Щербакова в прямом эфире Instagram.

При этом Косторная отметила, что требовательность Тутберидзе обусловлена ее перфекционизмом в работе.

Читайте также
Щербакова, Трусова и Косторная: как они общаются вне льда?
Во время загрузки произошла ошибка.
18:24 (мск)© Ньюстюб
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
С чем сочетать сладости, чтобы худеть
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
В МОК рассказали об особых условиях проведения Олимпиады в Токио
Слуцкий: История с Мамаевым выдумана кем-то с воспаленным мозгом
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о глупости Джастина Гэтжи
Дарья Клишина показала новое горячее фото в купальнике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь