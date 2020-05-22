Щербакова рассказала о методах работы Тутберидзе

«Она знает, как найти правильный подход к спортсмену, знает всегда, что требовать. Иногда, конечно, чтобы добиться от спортсмена лучшего, нужно где-то надавить. Конечно, где-то она поддерживает нас, всегда с нами», — рассказала Щербакова в прямом эфире Instagram.